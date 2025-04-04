Томский риелтор Марина Орлова, посоветовавшая женщинам выходить замуж за участников СВО в надежде на «гробовые», наказана 80 часами исправительных работ, сообщила региональная прокуратура.

Орлова и блогер Дарья Черданцева обсуждали, где найти деньги на квартиру женщине за 30. «Все легко и просто. Находишь мужчину, который служит на СВО. Он погибает — получаешь 8 миллионов», — рассказала риелтор.

По ее словам, сейчас многие прибегают к такому «бизнес-плану». «Очень много женщин к нам приходят с этими восемью миллионами, покупают какую-то там дешевенькую квартирку», — сообщила Орлова.

Видео (сейчас удаленное) разошлось по Сети и вызвало скандал. Орлову и Черданцеву задержали и доставили в подразделение полиции. Обе извинились за ролик.

Прокуратура возбудило дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Октябрьский районный суд Томска назначил Орловой 80 часов обязательных работ, Черданцевой — 85 часов обязательных работ.

Риелтор записала видеообращение с извинениями, объяснив, что ее слова были «сарказмом в сторону бессовестных женщин, которые охмуряют мужчин и пользуются их доверчивостью с целью собственного обогащения вот таким мерзким путем».