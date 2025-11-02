НАВЕРХ
Врач предупредила об опасности сетов суши и роллов

Чрезмерное употребление суши и роллов может «ударить» под поджелудочной железе, предупредила старший преподаватель кафедры патофизиологии Пироговского университета, гастроэнтеролог Екатерина Титова.

Опасность суши и ролов для поджелудочной железы связана с высокой калорийностью и содержанием соли, что заставляет орган работать на пределе, вырабатывая ферменты как для переваривания углеводов (риса), так и жиров (сыр, соусы).

«Это особенно опасно при ожирении, атеросклерозе и сахарном диабете (первого или второго типов), так как может быть скачок глюкозы и триглицеридов», — сказала Титова в интервью «Газете.ру».

Она отметила, что большой объем такой пищи может вызвать дискомфорт в желудке, вздутие и тошноту.

Существует также повышенный риск пищевых отравлений из-за большого количества ингредиентов и возможного нарушения правил хранения и приготовления, особенно в отношении рыбы и творожного сыра, которые могут стать питательной средой для бактерий, предупредила врач.

