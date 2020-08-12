Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба

Жареная, вяленая или копченая речная рыба — настоящее лакомство. Но и серьезная опасность для здоровья. Что живет в рыбе, как не подцепить паразитов, можно ли отличить зараженную рыбу на глаз, и откуда взялся миф о «безопасной» морской рыбе?

Рыба, выловленная в бассейнах Оби, Иртыша, Волги, Камы и еще десятках рек и речушек России опасна паразитами. При неправильной обработке и употреблении в пищу они попадают в организм человека и приводят к разнообразным негативным последствиям.

Самые распространенные болезни рыб, опасные для человека — описторхоз и гельминтоз. Гельминтами поражается любая рыба, как речная, так и морская.

«Недосягаемый» паразит

Например, личинки широкого лентеца сначала обитают в пресноводных рачках, затем в рыбе и только потом попадают в человека. В кишечнике этот ленточный червь растет и достигает длинны до 10 и более метров. Заболевание, которое он вызывает, называется дифиллоботриоз.

Описторхоз или кошачья двуустка, распространенный в Западной Сибири, вызван паразитированием плоских червей, которыми заражена рыба в реках Обь-Иртышского бассейна. Заражение происходит при употреблении в пищу рыб семейства карповых (карп, язь, лещ, карась, плотва), прошедших недостаточную термическую обработку или засолку.

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Это очень мелкий паразит (его размеры — от 8 до 13 миллиметров), но весьма плодовитый. Попадая в организм человека, размножается до десятков тысяч экземпляров. Вызывает тяжелое заболевание с преимущественным поражением печени, желчевыводящих протоков, поджелудочной железы.

Сложность лечения описторхоза в том, что кошачья двуустка обитает в желчных протоках печени, выстланных эпителием. Желчь — довольно агрессивная среда и организму приходится защищать от нее печень. Поэтому описторх прекрасно защищен от воздействия агрессивных желчных кислот, при этом до него трудно добраться и лекарственному средству.

«Если в норме эпителий желчных протоков должен быть однорядным, то у зараженного паразитом человека он начинает нарастать в 10—20 рядов. Клетки наползают друг на друга, теряют свою морфологию, форму, положение ядра — это состояние называется неоплазией второго и третьего типов, или преканцерогенными изменениями», — цитирует «Наука в Сибири» доктора биологических наук Марию Пахарукову.

Такая картина наблюдается в 100% случаев описторхоза. Когда на эти эффекты накладывается хроническое воспаление или генетическая предрасположенность, у человека может развиться онкология.

Как не заразиться?

Опытные рыбаки предостерегают от опасности мифов о том, что зараженную рыбу можно отличить от здоровой невооруженным взглядом.

«Если вы видите какое-то повреждения у рыбы на тушке, это не значит, что она заражена, но и не свидетельствует о том, что она здорова. Чтобы увидеть паразитов, нужен микроскоп, чтобы подтвердить патологию рыбы — спецоборудование», — прокомментировал Sibnet.ru директор «Сибирского рыболовного клуба» Игорь Енаки.

И единственный способ избежать заражения — правильно готовить рыбку. При засолке нужно держать ее тузлуке (два килограмма соли на 10 килограммов рыбы) не менее семи часов.

«Хорошо просолиться должна рыба и перед тем как ее завялить или закоптить. Если жарить рыбу, то на медленном огне, чтобы мясо было полностью прожарено вплоть до появления вида явной готовности. Если запекаете, то лучше до такой степени доводить, чтобы тушка там, где кожа, начала пузыриться», — порекомендовал Енаки.

Варить рыбу нужно не меньше 20-30 минут, даже если повару кажется, что это испортит вкус. «Многие люди совершают ошибку – видят, что у рыбы глаза побелели и думают, что нужно доставать. Это не так! Поварите подольше. Ничего, что мясо немного развалится, но точно никакие паразиты вам не будут страшны», — посоветовал специалист.

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При заморозке в обычном бытовом холодильнике рыба должна пролежать примерно 45 дней, прежде чем в ней погибнут возбудители описторхоза. За семь часов паразиты гибнут, только если речные хвостатые обитатели пролежали при температуре -40 градусов и ниже.

Еще один миф — безопасность морской рыбы. Он, скорее всего, был придуман и запущен людьми, занимающимися ее переработкой и продажей, считает директор «Сибирского рыболовного клуба». А на самом деле паразиты в морской рыбе чувствуют себя также прекрасно, как и в речной. Поэтому морскую рыбу тоже нужно хорошенько промораживать и прожаривать при готовке.

Как выбрать рыбу?

Несмотря на то, что определить наличие паразитов визуально невозможно, свежую рыбу надо выбирать внимательно. Первое правило — рыба не должна быть заморожена больше одного раза. В этом случае она потеряет свои полезные свойства, а ее вкус будет безнадежно испорчен.

При выборе нужно обращать внимание на жабры. Они должны быть насыщенного красного цвета. Блеклый цвет или налет на жабрах говорит о том, что рыбу хранили с нарушениями и лучше ее не брать. Есть риск отравления испорченной рыбой и попадания в организм патогенов, образовавшихся на тушках в результате неправильного хранения.

Но и исключать из рациона рыбу из-за опасений заразиться не стоит. «Рыбу есть надо, она очень полезна. В ней содержатся и белки, и жиры, и многие полезные для человека элементы», — резюмировал Енаки.