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Масло и лимон: как приготовить стейки красной рыбы на мангале

Автор:
Елена Медведева, Sibnet.ru
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Фото: © DanaTentis / Pixabay License
Рыбные стейки, приготовленные на мангале, считаются конкурентами классическому шашлыку из мяса или птицы. Пожарить на углях можно любую рыбу, но особой популярностью в России пользуется красная. Какие виды рыб подойдут для «решетки», как не пересушить нежное мясо и приготовить правильный маринад?

Правильный маринад для рыбных стейков, готовящихся на мангале — половина успеха блюда. Красная рыба обладает насыщенным вкусом. Она не терпит излишней кислоты, а обилие приправ может перебить характерный вкус продукта.

Рыбу нельзя заливать уксусом, кефиром или другими агрессивными ингредиентами, обычных для маринадов к мясу и птице. Можно оттенить ее вкус соком лимона.

Красная рыба очень любит оливковое или любое другое растительное масло. Его можно смело заменить майонезом или соевым соусом. Идеально подходит для рыбы белый перец, но если его нет, можно использовать черный молотый. И главное правило для любой красной рыбы — не пересушить.

Горбуша

Горбуша — одна из самых доступных и распространенных рыб. Содержит полезные жирные кислоты и витамины. Мясо питательное, но некоторые недолюбливают его за чрезмерную сухость. Этого можно избежать при правильном обращении с продуктом во время приготовления. Чтобы приготовить горбушу на мангале понадобится:

  • Четыре стейка
  • Оливковое масло — 2-3 столовые ложки
  • Белый молотый перец
  • Соль по вкусу
  • Цедра одного лимона

В оливковое масло добавить перец, цедру лимона перемешать. Натереть каждый кусочек и оставить мариноваться на 20-30 минут. Положить стейки на решетку и опустить ее на мангал с углями. Жар от углей должен быть средним. Не сильным, чтобы рыба не подгорела, и не слабым, чтобы безнадежно не испортить продукт.

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Нужно чтобы стейк быстро покрылся плотной корочкой, которая «запечатает» драгоценны соки внутри и не даст рыбе стать сухой.

Присаливать горбушу нужно после того, как на поверхности образуется корочка. Так соль не станет вытягивать влагу из рыбы.

Готовить горбушу на мангале нужно примерно 15 минут, изредка переворачивая решетку и присаливая. При подаче на стол рыбу можно украсить зеленью и лимонными дольками.

Форель

Мясо форели содержит витамины А, Д, В12 и аминокислоты. Это рыба достаточно жирная и нежная. Вкус форели хорошо оттеняет лимон, розмарин и имбирь. Для приготовления форели на мангале понадобятся:

  • Четыре стейка
  • Оливковое масло (5-6 столовых ложек)
  • Сок половины лимона
  • Веточка розмарина
  • Белый перец
  • Соль по вкусу

Лимонный сок смешать с маслом, добавить перец, соль, розмарин. Стейки уложить в емкость, залить маринадом и оставить на 20 минут. Затем положить на решетку и отправить на мангал. Готовить не более 20 минут, периодически переворачивая.

Кижуч

Мясо кижуча или серебряного лосося содержит витамины В1 и В2, калий, кальций, хлор, железо, фосфор, фтор, натрий. По вкусу эта рыба не уступает ни семге, ни форели и намного сочнее горбуши. Соевый соус и цитрусовые хорошо оттеняют ее вкус. Для приготовления кижуча на мангале потребуется:

  • Четыре стейка кижуча
  • Четыре столовые ложки соевого соуса
  • Сок одного апельсина
  • Белый перец

Соевый соус смешать с апельсиновым соком, добавить перец и залить получившимся маринадом стейки. Оставить в холодном месте на 30-40 минут, периодически переворачивая стейки. 

Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале

После этого достать рыбу, положить на решетку и отправить ее на угли. Готовится кижуч 10-15 минут. При приготовлении этой рыбы нужно быть внимательным — если слегка передержать ее на огне, она станет сухой и вкус будет испорчен.

Семга

Стейки из семги — идеальный вариант для приготовления на мангале или гриле. Эта рыба содержит витамины А, С, группы В и РР, калий, кальций, железо, никель, натрий, фосфор, фтор, хлор, цинк. Считается деликатесной. Ее вкус прекрасно оттеняют цитрусовые. Для приготовления семги на мангале понадобятся:

  • Четыре стейка
  • Оливковое масло — 2-3 столовые ложки или майонез
  • Белый молотый перец
  • Соль по вкусу
  • Сок одного лимона

Оливковое масло или майонез смешать с соком лимона, добавить соль и перец и натереть каждый стейк получившимся маринадом. Оставить на 20-30 минут, после чего выложить на решетку, и отправить ее на угли. Запекать семгу нужно по семь-восемь минут с каждой стороны, до образования плотной золотистой корочки.

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volmen

В аду чертей нет, они все давно уже здесь.

Иркут 69

Самый страшный шаг... и гадский. Хуже не придумать. Лес в Прибайкалье это естественный барьер для биоциноза...

лачинов

Совершенно верно. Только дело не в возможности критики власти, а в доступности и реальности пути к достижению...

great_america

"дать людям возможность работать, зарабатывать" - в России работать не значит зарабатывать. В Америке...

лачинов

Не удивлюсь если объемы вырубок будут с изрядным "запасом".