Экс-генсек НАТО рассказал, как Зеленский умолял ударить по России

Источник:
РБК
433 3
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Фото: President Of Ukraine from Україна / CC0

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, как в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский «умолял» альянс закрыть воздушное пространство, что означало неизбежные удары по российским силам.

«Когда российские силы были в окрестностях Киева, Зеленский умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство», — приводит РБК слова, сказанные Столтенбергом в интервью датскому телеканалу TV2.

Экс-генсек НАТО отметил, что вынужден был отказать Зеленскому, поскольку это неизбежно привело бы к ударам по российским силам, а значит прямому военному конфликту с Россией.

«Я объяснил, что, если НАТО перекроет воздушное пространство, первым делом нам нужно было бы устранить всю российскую противовоздушную оборону, потому что мы не могли бы летать в пространстве, где российские ракеты могут стрелять по самолетам НАТО. Нам нужно было бы сбивать российские самолеты над украинской территорией», — заявил экс-генсек.

По словам Столтенберга, было болезненно говорить Зеленскому, что блок «понимает, что ему тяжело» и что Киев «может пасть через несколько дней, но мы не отправим самолеты НАТО в украинское воздушное пространство, чтобы сбивать российские самолеты».

Политика
