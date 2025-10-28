Экс-генсек НАТО рассказал, как Зеленский умолял ударить по России

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, как в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский «умолял» альянс закрыть воздушное пространство, что означало неизбежные удары по российским силам.

«Когда российские силы были в окрестностях Киева, Зеленский умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство», — приводит РБК слова, сказанные Столтенбергом в интервью датскому телеканалу TV2.

Экс-генсек НАТО отметил, что вынужден был отказать Зеленскому, поскольку это неизбежно привело бы к ударам по российским силам, а значит прямому военному конфликту с Россией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему НАТО проиграет войну России

«Я объяснил, что, если НАТО перекроет воздушное пространство, первым делом нам нужно было бы устранить всю российскую противовоздушную оборону, потому что мы не могли бы летать в пространстве, где российские ракеты могут стрелять по самолетам НАТО. Нам нужно было бы сбивать российские самолеты над украинской территорией», — заявил экс-генсек.

По словам Столтенберга, было болезненно говорить Зеленскому, что блок «понимает, что ему тяжело» и что Киев «может пасть через несколько дней, но мы не отправим самолеты НАТО в украинское воздушное пространство, чтобы сбивать российские самолеты».