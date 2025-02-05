Приближение НАТО к российским границам стало главной причиной конфликта на Украине и теперь альянс рискует втянутся в войну с Россией, в которой у него нет шансов на победу, считает британский военный эксперт Стив Джерми.

Эксперт в своей статьей, опубликованной в издании Responsible Statecraft, предложил всерьез поразмыслить «над давним суждением ряда западных реалистов, что именно НАТО своим непрекращающимся расширением заварило кашу российско-украинского конфликта».

Альянс встал на грань войны с Россией, которую победить не сможет по комплексу причин, уверен Джерми. И речь идет не о российском ядерном оружии, которое делает разговоры о поражении Москвы бессмысленными.

Во-первых, по его словам, в отличие от России, ни одна из стран НАТО спустя почти три года после начала специальной военной операции не сумела мобилизовать свою оборонную промышленность.

«Неясно, сможет ли альянс вообще мобилизоваться так, чтобы угнаться за Россией в производстве оружия и боеприпасов, а также в подготовке личного состава. Дело не только в утраченном промышленном потенциале, но и в потерянных финансовых возможностях. Из крупнейших стран альянса лишь у Германии соотношение долга к ВВП ниже 100%», — отметил эксперт

Удар по коммуникациям

Во-вторых, чтобы иметь хотя бы отдаленные шансы на успех, в континентальной Европе придется развернуть войска США — причем в соответствующих масштабах (до полумиллиона человек). А перебрасывать войска придется морем, что сделает их целью для российских подводных лодок, пояснил Джерми, отметив, что ему, как коммодору Королевского флота в отставке, это хорошо понятно.

По его мнению, НАТО не располагает достаточными противолодочными и противоминными силами для защиты морских коммуникаций в Атлантике. Имеющиеся силы не смогут защитить даже импорт углеводородов в Европу.

Стив Джерми — коммодор Королевского флота в отставке. Командовал кораблями 5-й эскадры эсминцев. Участвовал в Фолклендской войне, в Боснийской и Косовской кампаниях. Был директором по стратегическим вопросам посольства Великобритании в Афганистане. Автор книг по политике и военной стратегии.

«Потери будут неизбежны, и они не только подорвут военное производство, но и аукнутся гражданам стран НАТО экономическими трудностями. Как следствие, скачок цен и дефицит энергии, которые будут сопровождать начало серьезной войны, усилят политическое давление с требованием скорейшего урегулирования», — полагает эксперт.

В-третьих, на европейские аэропорты, порты, учебные и логистические базы обрушатся российские баллистические ракеты в неядерном исполнении, от которых у НАТО имеется лишь «крайне скромная защита». «А от новой ракеты "Орешник" — и вовсе никакой», — обратил внимание автор статьи.

«На ва-банк»

В-четвертых, армии НАТО очень неоднородны по оснащению и уровню подготовки: «Еще важнее то, что силы альянса обучаются в соответствии с "доктриной маневренной войны", принятой еще до эры беспилотников, и не имеют опыта боевых действий с сопоставимым по силе противником».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Итоги СВО за 2024 год

«Российская армия накопила почти трехлетний боевой опыт и является, бесспорно, самой закаленной в мире», — констатировал Джерми.

В-пятых, сама система принятия решений НАТО крайне громоздкая и медлительная.

Любой более-менее серьезный шаг натовскому командованию придется согласовывать с политическим руководством стран-членов альянса.

«Что еще хуже, НАТО не в состоянии разрабатывать стратегию. <…> Даже сейчас, в 2025 году, внятной стратегии НАТО на Украине не просматривается. Пожалуй, лучше всего ее можно охарактеризовать как "идти ва-банк и надеяться на лучшее"», — заключил военный эксперт.