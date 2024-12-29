Россия полностью перехватила и надежно удерживает стратегическую инициативу — это главный итог кампании 2024 года. Картину не изменила даже отчаянная атака Украины на Курскую область.

Пуск российской баллистической ракеты Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

«Ситуация на СВО меняется кардинально, продвижение идет по всей линии фронта. Российские бойцы возвращают территорию квадратными километрами. Каждый день», — заявил на прямой линии президент России Владимир Путин.

По его словам, Россия «все ближе к решению задач СВО». «Что касается ребят, то они действуют героически. Возможности вооруженных сил возрастают», — подчеркнул российский лидер.

Статистика

В 2024 году под контроль Вооруженных сил (ВС) России перешло около 4,5 тысячи квадратных километров и более 190 населенных пунктов, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Только в течение августа и сентября 2024 года российские войска освободили в 5,5 раза больше территорий, чем за весь 2023 год, отметил украинский проект UA War Infographics (UAWI).

Потери противника с начала СВО составили около миллиона человек убитыми и ранеными, порядка 20 тысяч боевых бронированных машин, свыше 19,5 тысячи орудий артиллерии, а также более 1,5 тысячи реактивных систем залпового огня.

«Подорван боевой потенциал противника. Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными», — уточнил министр обороны Андрей Белоусов. По его словам, только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 тысяч военнослужащих.

«Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы. Вооруженные силы Российской Федерации прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения», — подчеркнул Белоусов.

«Авдеевский цветок»

Военная кампания 2024 года началась с большого успеха российской армии. Был взят мощный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) — город Авдеевка, расположенный в непосредственной близости от Донецка.

Это событие кардинально изменило ситуацию на фронте. Российский силы после захвата Авдеевки ушли в прорыв по нескольким расходящимся направлениям. На карте красные стрелки наступающих российских войск напоминали распускающийся бутон, поэтому эту операцию неофициально назвали «Авдеевский цветок».

ВСУ вынуждены были постоянно отступать. Они не успевали закрепиться на новых позициях: авиация и артиллерия ВС РФ тут же ровняли с землей все украинские укрепления.

Курская авантюра

Чтобы переломить ситуацию Киев решился на «ход конем». В августе ВСУ начали массированное наступление на Курскую область. Действуя малыми мобильными группами, украинские подразделения обходили очаги обороны и прорывались вперед.

Украинским силам удалось захватить значительную территории, но свою главную задачу — заставить российское командование перебросить под Курск силы с донецкого направления и, тем самым сорвать наступление России, — они не выполнили.

Российские войска продолжили наступление в востоку и югу от Донецка. Курск же превратился для ВСУ в «черную дыру», где ВС РФ целенаправленно перемалывали лучшие украинские части.

По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 43 тысяч человек, свыше 1800 танков и бронированных машин, более 350 артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня.

Падение Угледара

В октябре российские взяли один из важнейших оборонительных узлов ВСУ — Угледар. После его захвата украинские силы так же, как и после падения Авдеевки стали бесконечно откатываться на Запад, ежедневно теряя километры территории.

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«Потеря Угледара подчеркивает мрачную схему конфликта на востоке Украины, где русские сочетанием тактики выжженной земли и стремительных атак неуклонно взламывают украинскую оборону», — прокомментировал российское наступление корреспондент The New York Times Марк Сантора

Сейчас ВС РФ завершают окружение последнего оборонительного узла ВСУ на южнодонецком направлением — город Курахово. Российские войска не форсируют события, медленно, но неумолимо сжимая кольцо. До падения этого укрепрайона остались считанные дни.

Затем силы России возьмутся за Покровск — крупнейший логистический хаб Украины в Донбассе. Без него ВСУ на этом участке фронта останутся без снабжения. Российские войска уже начали охватывать этот населенный пункт с флангов. После его взятия российская армия может пойти по тылам противника, угрожая выйти к берегу Днепра.

Что дальше

Выбранная Россией стратегия истощения противника доказала свою эффективность. Российский войска, несмотря на информационный шум, продолжают неуклонно двигаться вперед.

Украина, не имея возможности оказать противодействия ВС РФ на поле боя, избрала стратегию психологического давления в надежде спровоцировать Москву на кардинальные шаги и в итоге столкнуть Россию и НАТО в вооруженном конфликте.

#Громкое дело Агония бандеровцев: кто убил генерала Кириллова

Отсюда удары Украины западными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow/SCALP-EG по объектам в глубине российской территории. Отсюда атаки дронов на Казань и другие города. Отсюда теракты, в частности убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова.

Россия показала, что ей есть, чем ответить на подобные удары. 21 ноября ВС РФ впервые применили по Днепропетровску новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник». Это система неуязвима для всех существующих средств противоракетной обороны.

Несмотря на многочисленные провокации, Россия избегает повторного удара «Орешником». Кремль, судя по всему, ждет вступления в должность президента США Дональда Трампа, который обещал запустить мирные переговоры. Тем временем, российские войска продолжают ковать победу на поле боя.