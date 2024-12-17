Теракт в Москве: кто убил генерала Кириллова

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве. Западные СМИ назвали организатором теракта спецслужбы Украины.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов Фото: © Минообороны РФ

Взрыв прогремел около 6 утра (мск) во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. По данным Следственного комитета, когда Кириллов вышел из подъезда, сработала заложенная в самокат бомба.

«Смерть была мгновенной. Прибывшим врачам осталось только ее констатировать», — сказал ТАСС источник в медицинской службе.

Вместе с генералом погиб его помощник — майор Илья Поликарпов. «Илья погиб, у нас остались двое маленьких детей — восьми и девяти лет», — сообщила супруга погибшего.

Мощность взрывного устройства, по разным данным, составляла более килограмма тротила. В оперативных службах уточнили, что самодельная бомба была начинена поражающими элементами. Не исключено, что она была приведена в действие с помощью радиосигнала, уточнил источник РБК.

Следствие квалифицировало гибель начальника войск РХБЗ как теракт, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Бесстрашный человек

Кириллов стал самой высокопоставленной жертвой террористического акта с начала специальной военной операции. Генерал был публичной фигурой. Он регулярно проводил брифинги Минобороны, на которых информировал о готовящихся терактах на территории России и рассказывал об операциях западных спецслужб.

Игорю Кириллову было 54 года. Он окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, в вооруженных силах служил с 1987 года. С начала 2017 года занимал пост начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Кириллов «много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносную деятельность американских биолабораторий на Украине».

«Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

«Агония бандеровского режима»

«Этот теракт — агония бандеровского режима. Из последних сил он пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами, продлить войну и смерть, оправдаться за катастрофическое положение на фронте», — написал в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Генерала Кириллова убили при выходе из подъезда дома Фото: © СК России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к убийству генерала. Киев традиционно отвергает свое отношение к терактам, при этом, как правило, одновременно в западных СМИ выходят материалы об участии украинских спецслужб в таких расправах.

Так вышло и на этот раз. Агентство Reuters со ссылкой на источник в СБУ написало, что Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб. «Служба безопасности Украины убила российского генерала Кириллова в рамках спецоперации в Москве», — подтвердил собеседник агентства.

Акт государственного терроризма

Версию украинского следа в качестве основной рассматривает и российское следствие. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям — об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (статьи 105, 205 и 222 УК). К расследованию привлечены лучшие кадры СК.

Демонстративное убийство высокопоставленного официального лица иностранного государства спецслужбами другого государства в ситуации, когда страны формально не находятся в состоянии войны, с точки зрения международного права является актом государственного терроризма.

#Военная политика Почему Россия еще не разгромила Украину

Спецслужбы Украины уже обвиняли в подобных преступлениях, совершенных на территории России. В августе 2022 года была убита Дарья Дугина — дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина. В апреле 2023 при взрыве погиб писатель и военкор Владлен Татарский.

В мае 2023 года было совершено покушение на писателя Захара Прилепина. В декабре 2023 годы в Подмосковье убили бывшего депутата Верховной Рады Украины, пророссийского политика Илью Киву.

Немецкий журналист Юлиан Репке обратил внимание на то, что Кириллов был убит всего через 20 часов после того, как генпрокурор Украины вынес ему обвинительный приговор. «Приведен в исполнение смертный приговор», — написал Репке в соцсетях.

Россия пообещала возмездие

Медведев заверил, что руководство киевского режима заплатит сполна за смерть начальника войск РХБЗ.

«Попытки запугать наш народ, остановить наступление российской армии, посеять страх обречены. Бандеровских нацистов, включая высшее военно-политическое руководство исчезающей страны, ждет неминуемое возмездие», — констатировал Медведев.

Организаторы и исполнители преступления, в результате которого погиб генерал Кириллов, будут найдены и наказаны, где бы они ни находились, подчеркнул глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.