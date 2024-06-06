Ровно год исполнился с начала украинского контрнаступления. Украина тогда обещала скорое поражение России, но смогла отбить только несколько деревень. Но и российские войска, перехватив инициативу, не сумели разгромить противника. Две огромные армии сошлись в клинче. Виной тому — позиционный кризис.

«Сотни тысяч солдат Вооруженных сил Украины пошли в контрнаступление. Российская армия попала в окружение», — примерно такими сообщениями год назад пестрели украинские СМИ и западные таблоиды.

К концу лета стало ясно, что украинское наступление вылилось в избиение ударной группировки ВСУ. Подготовленные натовскими специалистами бойцы элитных бригад сильно поредели. Фото сгоревших немецких танков Leopard и американские БМП Bradley заполонили первые полосы газет.

Крах современных концепций

Западные эксперты нашли причину неудач — «линию Суровикина» — мощную систему российских оборонительных укреплений, которая якобы остановила контрнаступление ВСУ. Но украинцы до нее так и не дошли, за исключением небольшого участка у поселка Работино.

В 2024 году российская армия перехватила инициативу и пошла вперед. Но это наступление совсем не похоже на операции 1945 года, когда Красная армия в день проходила по 30 километров. Нынешние бои — это «прогрызание» обороны, а не стремительные прорывы танковых армад.

Не к таким боям готовились ведущие армии мира последние несколько десятилетий. Их концепции предполагали глубокие маневренные операции со стремительным разгромом противника. На Украине же наблюдается позиционное противостояние.

История вопроса

Термин «позиционный кризис» возник в ходе Первой мировой войны. Начавшись, как маневренная, она довольна быстро «потеряла запал». Фронт стабилизировался, войска закопались в землю и любые попытки прорвать оборону, несмотря на колоссальные потери, завершались ничем.

Тогда, выражаясь военным языком, огневая мощь обороны превзошла пробивную силу наступления. Ситуацию не сумели изменить даже танки, изобретенные Британией в 1915 году. Им получалось пробивать первые линии обороны, но пока они это делали, немцы успевали перебросить резервы и заткнуть прорыв.

Первая мировая война со временем превратилась в окопную мясорубку Фото : Ernest Brooks

После Первой мировой Германия сумела найти «лекарство» от позиционного кризиса. Им стали автономные механизированные соединения — танковые дивизии, корпуса и армии. Имея в своем составе мотопехоту, артиллерию и мощные тылы, они получили возможность не только прорывать оборону, но и уходить в глубокий прорыв, окружая главные силы противника.

Концепция автономных механизированных соединений полностью оправдала себя в ходе Второй мировой войны. К несчастью немцев у них нашелся хороший «ученик» — Красная армия. Гвардейские танковые армии РККА в итоге забили «последний гвоздь» в гроб Третьего Рейха.

Причины кризиса

Итоги Второй мировой с ее глубокими танковыми прорывами вплоть до начала СВО определяли ход военной мысли. Современная война рассматривалась только как маневренная. Казалось, к этому располагало развитие технологий: появление высокоточного оружия, новых средств разведки и целеуказания.

Но встреча на поле боя двух современных армий с полным спектром вооружений — российской и украинской — разрушила эти представления. И тому есть множество причин.

Политические причины:

Ограничение на применение силы. Современная этика не допускает уничтожение мирного населения, а без этого сложно брать большие города и ломать волю народов к сопротивлению.

Высокая чувствительность к потерям. Ценность солдатских жизней теперь слишком высока, чтобы жечь их в огне наступлений.

Экономические причины:

Стремление сохранить нормальную экономическую жизнь. Спецоперация для большинства населения России и Запада проходит лишь фоном.

Неготовность промышленности к колоссальному расходу боеприпасов и большим потерям в технике. Современные вооружения дорогие, цикл производства слишком долог.

Военные причины:

На поле боя ситуацию, как и 80 лет назад, стала определять плотность войск и вес артиллерийского залпа. В 1944 году Красная армия могла выставить на километр фронта 300 орудий. У российской армии таких ресурсов нет.

Исчезновения «тумана войны». Современные средства разведки (спутники, дроны) сделали невозможным скрытую концентрацию войск перед большим наступлением.

Высокоточное оружие. Оно позволяет наносить удары вглубь территории противника, изолировать район боевых действий, уничтожать резервы, склады, штабы и коммуникации.

Неготовность к столкновению с равным противником. После окончания холодной все крупные армии мира имели опыт участия только конфликтах с заведомо слабым врагом.

Что дальше

Не имея ресурсов для проведения глубоких наступательных операций, Россия взяла на вооружение стратегию истощения. Ее в 1920-х годах сформулировал выдающийся военный мыслитель, царский и советский генерал Александр Свечин. Он выделял две стратегии — сокрушения и измора.

Первая направлена на решительный разгром, вторая — на истощение ресурсов противника, лишения его способности к продолжению войны. В соответствии с последней сейчас и действует российская армия. Она не устраивает масштабных наступлений, а оказывает давление по всей линии фронта, время от времени нанося удары то в одном, то в другом месте.

Россия в ходе СВО использует высокоточное дальнобойное оружие, например комплексы «Искандер» Фото: © Минобороны России

Тем самым Россия растягивает линию обороны ВСУ и раздергивает украинские резервы. Киев вынужден реагировать на череду ударов, перебрасывая подкрепления с одного участка на другой, что изматывает его и без того скудные людские и материальные ресурсы. Одновременно наносятся массированные удары по украинской инфраструктуре.

Но для успеха такой стратегии должно соблюдаться одно важное условие — потери противника должны быть в разы больше. Поэтому российские войска ведут наступления не танковыми дивизиями, а небольшими штурмовыми отрядами. Идут они вперед после того, как позиции плотно отработала авиация и артиллерия.

Рано или поздно такая стратегия даст результат. Украинский фронт, истощенный и деморализованный, посыплется. И только тогда в прорыв устремятся российские танки.