НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Самые забавные дикие животные. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
143 0

Организаторы конкурса самых смешных фотографий дикой природы The Comedy Wildlife Photography Awards объявили финалистов 2025 года. Это 40 фотографий животных в необычных позах и ситуациях.

На конкурс поступило почти 10 тысяч заявок из 108 стран. Из них сформирован шорт-лист. Победителей будут выбирать в категориях «Млекопитающие», «Птицы», «Рептилии, амфибии и насекомые», «Рыбы и другие водные виды».

Одна из работ — Flamingone фотографа Майлза Астрея — уже прославилась. На ней изображен фламинго, у которого будто бы нет головы. Автор выдвигал ее на конкурс снимков, сгенерированных искусственным интеллектом, и взял там две награды.

Конкурс The Comedy Wildlife Photography Awards в этом году отмечает 10 лет. Его придумал фотограф дикой природы Пол Джойнсон-Хикс, много лет проживший в Восточной Африке. Он просматривал свои фотографии, и некоторые из них заставили его рассмеяться.

Создатели конкурса считают, что забавная фотография животного невероятно эффективна, чтобы привлечь внимание к угрозам, с которыми сталкиваются дикие животные. Стремление к антропоморфизму (перенесение человеческих черт на животных, растения, природные явления) — один из самых мощных триггеров эмпатии, говорится на сайте проекта.

Еще по теме
Манулы начали зажировку к зиме. ФОТО и ВИДЕО
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие животные научились играть в видеоигры
Самую дорогую рыбу поймали возле курильского острова Итуруп. ВИДЕО
смотреть все
Жизнь #Звери #Фотолента
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Археологи в Южной Корее нашли холодильник возрастом 1400 лет
Названы лучшие бюджетные наушники
Как отдыхаем на 4 ноября в 2025 году
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
69
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
23
Трамп впервые за второй срок ввел санкции против России
23
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища
21
Россия нанесла массированный удар по объектам Украины
21
Заработали новые наказания для иноагентов