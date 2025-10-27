Самые забавные дикие животные. ФОТО

Организаторы конкурса самых смешных фотографий дикой природы The Comedy Wildlife Photography Awards объявили финалистов 2025 года. Это 40 фотографий животных в необычных позах и ситуациях.

На конкурс поступило почти 10 тысяч заявок из 108 стран. Из них сформирован шорт-лист. Победителей будут выбирать в категориях «Млекопитающие», «Птицы», «Рептилии, амфибии и насекомые», «Рыбы и другие водные виды».

Одна из работ — Flamingone фотографа Майлза Астрея — уже прославилась. На ней изображен фламинго, у которого будто бы нет головы. Автор выдвигал ее на конкурс снимков, сгенерированных искусственным интеллектом, и взял там две награды.

Конкурс The Comedy Wildlife Photography Awards в этом году отмечает 10 лет. Его придумал фотограф дикой природы Пол Джойнсон-Хикс, много лет проживший в Восточной Африке. Он просматривал свои фотографии, и некоторые из них заставили его рассмеяться.

Создатели конкурса считают, что забавная фотография животного невероятно эффективна, чтобы привлечь внимание к угрозам, с которыми сталкиваются дикие животные. Стремление к антропоморфизму (перенесение человеческих черт на животных, растения, природные явления) — один из самых мощных триггеров эмпатии, говорится на сайте проекта.