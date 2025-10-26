НАВЕРХ
Набиуллина заявила об активизации рынка жилья

Источник:
«Известия»
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила об активизации рынка жилья в стране, отметив, что рост ипотечного кредитования составляет около 1% в месяц при сбалансированных темпах.

«Рынок жилья сейчас активизируется <...> рыночная ипотека начала расти при смягчении денежно-кредитных условий», — приводят «Известия» слова Набиуллиной.

Она отметила, что для финансирования застройщиков действует особый механизм, сочетающий средства СКРО-счетов и кредитование по относительно низким ставкам около 10% годовых.

Такая система, по словам председателя ЦБ, обеспечивает стабильное развитие строительной отрасли и доступность жилья для населения.

Ранее, 24 октября, на заседании совета директоров Банк России четвертый раз подряд снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 16,5% годовых.

