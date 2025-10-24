Банк России вновь снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 24 октября в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку с 17 до 16,5%, говорится в сообщении регулятора.

Цикл смягчения денежно-кредитной политики стартовал в июне: ЦБ снизил ставку с исторического максимума в 21% до 20%. Затем еще дважды (на заседаниях в июле и сентябре) регулятор снижал ставку — сначала до 18%, а затем до 17%.

«Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — отметил ЦБ в релизе.

Банк России дал относительно жесткий сигнал. «Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13–15% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», — сказано в сообщении.

«Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», — заключили в ЦБ.