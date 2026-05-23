Правительство одобрило повышение страховки по вкладам

Правительство одобрило проект закона о повышении страховки по долгосрочным вкладам в банках России, сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно документу, планируется увеличить страховую защиту банковских вкладов на срок от трех лет до 2 миллионов рублей. В настоящее время защищенная сумма по стандартным рублевым депозитам составляет 1,4 миллиона.

Кроме того, до 2 миллионов рублей повысится сумма страховых выплат по вкладам, удостоверенным безотзывными сертификатами на срок от одного года до трех лет. Страховка для аналогичных вложений, но рассчитанных на три и более года, останется прежней — 2,8 миллиона.

Также предлагается увеличить с 10 миллионов до 30 миллионов рублей страховое покрытие по эскроу-счетам, которые открываются при проведении сделок купли-продажи недвижимости на первичном рынке.

Суммы, превышающие страховой лимит, остаются требованием к банку и возвращаются только в рамках ликвидационных процедур, если для этого хватает имущества.

На начало 2026 года общий объем подлежащих страхованию средств россиян на банковских вкладах составил 85,8 триллиона рублей.

