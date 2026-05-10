Дальневосточная ипотека стала доступнее

Льготную ипотечную программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» расширили еще на несколько категорий граждан, сообщается на сайте кабмина. Изменения вступили в силу с мая 2026 года.

Ранее право на участие в этой программе имели участники СВО, выполняющие задачи только на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Теперь воспользоваться ею смогут граждане, которые участвовали в отражении вооруженного вторжения в Россию и пресечении провокаций на границе и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

В перечень таких территорий вошли 11 административно-территориальных образований: Республика Крым, Белгородская, Брянская и Курская области, Анапа, Новороссийск и Геленджик, а также отдельные районы Краснодарского края и Воронежской области.

Помимо этого, программа станет доступна для работников медучреждений, имеющих специальную лицензию на медицинскую деятельность, даже если этот вид деятельности является дополнительным. В частности, изменения затронут сотрудников домов престарелых.

Программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» позволяет получить кредит на жилье под 2%. Максимальная сумма кредита до 6 миллионов рублей, если площадь жилья больше 60 квадратных метров, лимит повышается до 9 миллионов.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости жилья. Программы действуют на территории Дальневосточного федерального округа и сухопутной части Арктической зоны РФ.

