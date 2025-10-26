Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней

Зима 2025-2026 годов может оказаться холоднее прошлогодней, но в пределах обычных значений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Повторения прошлогодней теплой зимы не ожидается. Это прогнозируется с большей вероятностью, превышающей 90%. Обязательно будут морозы до 20 градусов. Сейчас они уже редко бывают, но все равно этой зимой их можно ожидать», — рассказал Вильфанд «Российской газете» о погоде в европейской части России.

В то же время, по словам метеоролога, зима будет теплее, чем предполагается по нормам. «Будут частые оттепели. В этом отношении теплая погода зимой опасна. Потому что оттепель приводит к гололедице и другим негативным последствиям. Поэтому опасностей будет много», — добавил метеоролог.

Он уточнил на азиатской части страны температура зимой будет теплее обычных значений. Так, прогнозируется, что в декабре ниже нормы будет в Магаданской области и в Камчатском крае. «Ну вот, пожалуй, и все, других регионов, где температура будет ниже нормы, сейчас не видно», — сказал Вильфанд.