Эксперт посоветовал оптимальный период для перехода на зимнюю резину

Наиболее подходящее время для замены шин на зимние, а также опасности, связанные с внезапными осенними снегопадами, назвал вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов.

Менять летние шины на зимние стоит, когда при устойчивом похолодании среднесуточная температура воздуха ниже +7 градусов (+2 ночью и +10 днем), пишут «Известия» со ссылкой на эксперта.

«Важно не пропустить этот момент и тем более не пытаться эксплуатировать автомобиль на летней резине в случае гололеда или внезапного снегопада», — предупредил он. В 2025 году неожиданные весенние снегопады в Москве и Петербурге, когда водители перешли на зимнюю резину, привели к всплеску страховых случаев.

Второй фактор состоит в том, что смена сезона требует изменения и в манере вождения. Она характерна заблаговременным и плавным торможением, увеличением дистанции и отказом от резких маневров, считает эксперт.

Опрос водителей показал, что больше всего опасений у них вызывает поведение других участников движения, 35% респондентов сталкивались с такой ситуацией неоднократно. По частоте столкновений автомобилей осень на втором месте после зимы и составляет 24,5% случаев, отметил эксперт.

Перед зимой следует проверить техническое состояние автомобиля. Осенью особенно важно проверить шины (глубину протектора и состояние шипов), исправность тормозной системы, ABS и ESP, работу освещения, стеклоочистителей, наличие незамерзающей жидкости в бачках и уровень заряда аккумулятора.