Россияне установили рекорд по ввозу автомобилей через Владивосток

Sibnet.ru
Жители России в июле 2025 года ввезли через Владивосток для личного пользования рекордное количество автомобилей, сообщило Дальневосточное таможенное управление. 

В июле 2025 года через таможню было оформлено 33,1 тысячи автомобилей, что почти в полтора раза превышает прошлогодний рекорд, установленный в июле 2024-го — 26,1 тысячи автомобилей.

С января по июль текущего года таможенники Владивостока оформили более 172 тысяч автомобилей для жителей, это на 16% больше по сравнению с первыми семью месяцами 2024 года.

Больше всего россияне ввозят автомобили японских марок, таких как Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki. На втором месте — корейские бренды Hyundai и Kia. Из Китая в Россию поступают лишь единичные экземпляры.

