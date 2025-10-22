РКН сообщил о блокировке Telegram и Whatsapp в ряде регионов

Роскомнадзор (РКН) официально подтвердил блокировку Telegram и Whatsapp в ряде российских регионов. Ведомство объяснило это борьбой с преступниками и отсутствием должной реакции со стороны владельцев мессенджеров.

Сбои в работе Telegram и Whatsapp накануне были зафиксированы в нескольких регионах на юге страны. На работу мессенджеров даже по wi-fi жаловались жители в Ростова-на-Дону, Сочи, Астрахани и Майкопа.

РКН в среду объяснил эти сбои мерами по «частичному ограничению работы иностранных мессенджеров» для борьбы с преступниками.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», – цитирует ответ ведомства агентство ТАСС.

РКН ссылается на данные правоохранительных органов и «многочисленные обращения граждан», согласно которым Telegram и WhatsApp стали каналами обмана и вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

Пресс-служба ведомства отмечает, что РКН неоднократно направлял владельцам мессенджеров требования о принятии мер по противодействию злоумышленникам, но они были проигнорированы.