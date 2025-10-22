НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

РКН сообщил о блокировке Telegram и Whatsapp в ряде регионов

Источник:
ТАСС
270 0
Вотсап и Телеграм
Фото: © Sibnet.ru

Роскомнадзор (РКН) официально подтвердил блокировку Telegram и Whatsapp в ряде российских регионов. Ведомство объяснило это борьбой с преступниками и отсутствием должной реакции со стороны владельцев мессенджеров.

Сбои в работе Telegram и Whatsapp накануне были зафиксированы в нескольких регионах на юге страны. На работу мессенджеров даже по wi-fi жаловались жители в Ростова-на-Дону, Сочи, Астрахани и Майкопа.

РКН в среду объяснил эти сбои мерами по «частичному ограничению работы иностранных мессенджеров» для борьбы с преступниками.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», – цитирует ответ ведомства агентство ТАСС.

РКН ссылается на данные правоохранительных органов и «многочисленные обращения граждан», согласно которым Telegram и WhatsApp стали каналами обмана и вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

Пресс-служба ведомства отмечает, что РКН неоднократно направлял владельцам мессенджеров требования о принятии мер по противодействию злоумышленникам, но они были проигнорированы.

Еще по теме
OpenAI представила собственный браузер с ChatGPT
Сервис комплексной замены документов заработает на «Госуслугах»
Чем опасна публикация фотографий с отдыха
Клон со звонками: что такое мессенджер Telega
смотреть все
Хайтек #Интернет #Криминал #Силовые структуры
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
8157
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
8560
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
27499
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
44524
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
133071
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
131556
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
164955
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
154995
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2758649
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
180787
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Россия поднимет со дна затопленные советские подлодки
СМИ узнали о требовании Путина к Украине в разговоре с Трампом
России предрекли победу на Украине «в ближайшие недели»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

pepelmetal

Сношение зельки в асашай, уже становится доброй традицией

the_great_white

3,5 года условно! страшное наказание...

scorpion2777

Вот такой болт вместо "Томагавков"

mosquito__2010

по сообщениям телеграмм канала УВБ-76 логи сегодня 20 окт. 2025 г. прозвучали три слова -донкихотдыроколпосаженый5...