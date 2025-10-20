Трагический матч «Спартака»: история массовой гибели болельщиков

Трагедия с десятками погибших болельщиков произошла 20 октября 1982 года на стадионе «Лужники» в Москве. Футбольный «Спартак» сражался с голландским клубом «Хаарлей» за выход в 1/8 финала розыгрыша Кубка УЕФА.

По официальной версии следствия, в результате массовой давки погибли 66 болельщиков, пришедших поддержать российскую команду. По неофициальной информации, которая долгие годы держалась в секрете, трагедия унесла жизни около 340 человек.

Что произошло на матче «Спартак» - «Хаарлей»

Накануне матча выпал первый снег, температура упала до минус 10 градусов. Из 82 тысяч билетов на игру были куплены только 16 тысяч. Однако из-за снега открыли лишь две трибуны — восточная «С» и западная «А».

Большинство болельщиков (порядка 12 тысяч) выбрали для размещения трибуну «С», которая находилась ближе к метро. Матч проходил с преимуществом «Спартака» — уже на 16-й минуте москвичи забили гол.

Ближе к концу матча большинство болельщиков решило, что исход очевиден. Они стали покидать трибуны. Однако на последней минуте матча спартаковец Сергей Швецов забил второй мяч в ворота гостей.

По версии следствия, шум и крики заставили ушедших с трибун болельщиков повернуть назад. Но они столкнулись с потоком людей, идущих навстречу. Из-за обледенелых ступеней некоторые стали падать, их тут же затаптывала толпа.

Очевидцы рассказали, что первой на лестнице упала девочка-подросток, несколько человек остановились, чтобы помочь ей, однако напирающая сзади толпа повалила их на землю и затоптала. Груда тел вызвала свалку, перила не выдержали, люди стали падать с пятиметровой высоты.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что все 66 человек скончались от компрессионной асфиксии в результате сдавления грудной клетки и живота. Еще 61 человек получил ранения и увечья, в том числе 21 — тяжелые.

Кто виноват

Масштаб трагедии попытались скрыть — единственное сообщение появилось в газете «Вечерняя Москва» на последней полосе. В заметке утверждалось, что на стадионе в результате нарушения порядка движения людей произошел несчастный случай с несколькими пострадавшими.

Официально главными виновниками трагедии были названы директор стадиона Виктор Кокрышев, его заместитель Лыжин, комендант стадиона Юрий Панчихин и майор милиции Семен Корягин.

Кокрышев, Лыжин и Панчихин были осуждены за халатность и получили по три года тюрьмы, но первые двое попали под амнистию, Панчихин отсидел только полтора года. Корягин тоже был амнистирован, как имеющий правительственные награды.