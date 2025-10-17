Подсобным хозяйствам отдадут больше земли

Парламент Республики Бурятия внес в Госдуму проект поправок в Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве», предусматривающий увеличение максимального участка для личного подсобного хозяйства. Документ опубликован на сайте ГАС «Законотворчество».

Сейчас по закону «О личном подсобном хозяйстве» совокупная площадь личных подсобных хозяйств, подсобных и полевых участков не должна превышать 0,5 гектара. Субъекты РФ наделены правом увеличить данную площадь максимум в пять раз — до 2,5 гектара.

Внесенный законопроект предлагает снять все ограничения на размеры земельных участков, передаваемой в собственность. Это позволит регионам вовлечь в гражданский оборот больше бесхозной земли.

Вовлечение свободных земель в гражданский оборот позволит людям, ведущим личное подсобное хозяйство, иметь больше земли для выращивания сельскохозяйственных культур или разведения животных, подчеркивают авторы законопроекта.