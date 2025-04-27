Какие отходы нельзя сжигать на даче

Лишь несколько видов отходов можно сжигать на дачном участке без опасения получить административный штраф, предупредили эксперты Роскачества.

Разрешено сжигать самостоятельно листву, траву, ветки, бумагу, картон, овощи, фрукты и отходы от них. Остальные пищевые отходы уничтожать при помощи огня на даче нельзя, рассказали RT в Роскачестве.

Под запретом пластик, резина, металл и целлофан — все изделия и материалы, которые выделяют токсичные вещества при горении. Из строительного мусора исключение сделано для досок, не обработанных краской или лаком, их можно положить в огонь, уточнили эксперты.

В одних случаях для костра понадобится яма глубиной не меньше 30 сантиметров и шириной не меньше одного метра, в других же лучше подготовить специальную площадку. Зона для костра должна находиться в 15 метрах от дома.

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Расстояние может быть вдвое короче, если использовать металлическую бочку или мангал. Для их установки подойдет ровная площадка, очищенная от сухой травы, в идеале залитая бетоном. После того как мусор сгорел, следует засыпать землей или залить водой тлеющие угли.

В случае нарушения требований пожарной безопасности, дачнику грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей или предупреждение.