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Какие отходы нельзя сжигать на даче

Источник:
Sibnet.ru
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Лишь несколько видов отходов можно сжигать на дачном участке без опасения получить административный штраф, предупредили эксперты Роскачества.

Разрешено сжигать самостоятельно листву, траву, ветки, бумагу, картон, овощи, фрукты и отходы от них. Остальные пищевые отходы уничтожать при помощи огня на даче нельзя, рассказали RT в Роскачестве.

Под запретом пластик, резина, металл и целлофан — все изделия и материалы, которые выделяют токсичные вещества при горении. Из строительного мусора исключение сделано для досок, не обработанных краской или лаком, их можно положить в огонь, уточнили эксперты.

В одних случаях для костра понадобится яма глубиной не меньше 30 сантиметров и шириной не меньше одного метра, в других же лучше подготовить специальную площадку. Зона для костра должна находиться в 15 метрах от дома.

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Расстояние может быть вдвое короче, если использовать металлическую бочку или мангал. Для их установки подойдет ровная площадка, очищенная от сухой травы, в идеале залитая бетоном. После того как мусор сгорел, следует засыпать землей или залить водой тлеющие угли.

В случае нарушения требований пожарной безопасности, дачнику грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей или предупреждение.

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