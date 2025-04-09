Где можно собирать березовый сок

Россияне могут собирать березовый сок в лесах и на приусадебных участках, в городе, на заповедных и особо охраняемых территориях делать это нельзя, сообщил депутат Госдумы Николай Валуев.

Начался сезон сбора березового сока. Но делать это можно не везде. Забор сока разрешен в лесу и на территориях, не относящихся к особо охраняемым зонам. Запрещено получать напиток в городской черте, а также заповедниках и заказниках.

«В городе экология, как известно, страдает. Все, что вбирает в себя почва, а это могут быть тяжелые металлы и другие вредные для человека элементы, попадает в корневую систему деревьев. Представьте, какой урон сок такой городской березы нанесет здоровью, если его употребить», — сказал «Парламентской газете» Валуев.

Он отметил, что особо охраняемая природная зона тем более не предполагает заготовку березового сока, на то у нее и статус особо охраняемой.

Нелегальный сбор березового сока повлечет административную ответственность по трем статьям КоАП. Оштрафовать могут за нарушение правил заготовки пищевых лесных ресурсов — от 200 до 500 рублей. За заготовку пищевых лесных ресурсов в местах, где это запрещено либо неразрешенными способами, или приспособлениями — от 500 до 1 тысячи рублей.

За нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях — штраф от 3 до 4 тысяч рублей с конфискацией орудия правонарушения и добычи.

Какие березы подойдут для сбора сока

Время сбора березового сока зависит от региона. В южной части России можно его собирать с начала весны и до наступления апреля. В лесах Сибири и Дальнего Востока — с середины апреля до середины мая.

Для сбора березового сока подойдут любые деревья с диаметром ствола не менее 25 сантиметров. Молодые березы не дадут много сока. За сутки взрослое дерево способно дать три-пять литров, а если его ствол толщиной 40-50 сантиметров, то и восемь-десять литров.

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Оптимальное время для сбора — от 11 до 18 часов. Жидкость из ствола лучше всего выделяется, когда на улице солнечно. Интенсивность сокодвижения можно проверить аккуратным проколом коры острым предметом. Если на поверхности в течение 3-5 минут появилась капля, то можно начинать собирать урожай.

Собирать сок можно несколькими способами. Самый простой — открытый: надо проделать отверстие в стволе и вставить туда металлический желобок. Под ним поставить емкость, куда и будет стекать сок.