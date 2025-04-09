НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Где можно собирать березовый сок

Источник:
«Парламентская газета»
248 0
Сбор березового сока
Сбор березового сока
Фото: PillePrix / CC BY-SA 4.0
Россияне могут собирать березовый сок в лесах и на приусадебных участках, в городе, на заповедных и особо охраняемых территориях делать это нельзя, сообщил депутат Госдумы Николай Валуев.

Начался сезон сбора березового сока. Но делать это можно не везде. Забор сока разрешен в лесу и на территориях, не относящихся к особо охраняемым зонам. Запрещено получать напиток в городской черте, а также заповедниках и заказниках.

«В городе экология, как известно, страдает. Все, что вбирает в себя почва, а это могут быть тяжелые металлы и другие вредные для человека элементы, попадает в корневую систему деревьев. Представьте, какой урон сок такой городской березы нанесет здоровью, если его употребить», — сказал «Парламентской газете» Валуев.

Он отметил, что особо охраняемая природная зона тем более не предполагает заготовку березового сока, на то у нее и статус особо охраняемой.

Нелегальный сбор березового сока повлечет административную ответственность по трем статьям КоАП. Оштрафовать могут за нарушение правил заготовки пищевых лесных ресурсов — от 200 до 500 рублей. За заготовку пищевых лесных ресурсов в местах, где это запрещено либо неразрешенными способами, или приспособлениями — от 500 до 1 тысячи рублей.

За нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях — штраф от 3 до 4 тысяч рублей с конфискацией орудия правонарушения и добычи.

Какие березы подойдут для сбора сока

Время сбора березового сока зависит от региона. В южной части России можно его собирать с начала весны и до наступления апреля. В лесах Сибири и Дальнего Востока — с середины апреля до середины мая.

Для сбора березового сока подойдут любые деревья с диаметром ствола не менее 25 сантиметров. Молодые березы не дадут много сока. За сутки взрослое дерево способно дать три-пять литров, а если его ствол толщиной 40-50 сантиметров, то и восемь-десять литров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак будут изымать заброшенные дачи

Оптимальное время для сбора — от 11 до 18 часов. Жидкость из ствола лучше всего выделяется, когда на улице солнечно. Интенсивность сокодвижения можно проверить аккуратным проколом коры острым предметом. Если на поверхности в течение 3-5 минут появилась капля, то можно начинать собирать урожай.

Собирать сок можно несколькими способами. Самый простой — открытый: надо проделать отверстие в стволе и вставить туда металлический желобок. Под ним поставить емкость, куда и будет стекать сок.

Еще по теме
Чем чипсы опасны для здоровья детей
Идеально круглое яйцо продали за рекордную сумму
Россияне назвали самую любимую «вредную еду»
Названы самые вредные закуски к алкоголю
смотреть все
Жизнь #Еда #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Тимошенко заявила о скором завершении конфликта на Украине
«Роснано» объяснила иск в 5,6 млрд руб. к Чубайсу и топ‑менеджерам
Овечкин побил рекорд Гретцки. ВИДЕО
Премьер Грузии назвал виновника продолжения конфликта на Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев посоветовал Трампу покарать его истинных врагов в Киеве
Apple потеряла статус самой дорогой компании мира
Новый раунд переговоров России и США пройдет 10 апреля в Стамбуле
Актер Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
30
Премьер Грузии назвал виновника продолжения конфликта на Украине
25
Лавров сообщил, что Европа вновь «окрысилась» на Россию
23
Раскрыто местоположение главного штаба Запада против России
20
ВСУ завели наемников из Колумбии на границу с Курской областью
16
Спецпредставитель Путина объяснил отсутствие просьб о снятии санкций