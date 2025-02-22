Заброшенные земельные участки начнут массово изымать у россиян с 1 марта 2025 года, такая информация распространилась в соцсетях и мессенджерах. Разбираемся, кому действительно грозит данная процедура, в чем ее особенность и как сохранить собственность.

С 1 марта 2025 года вступит в силу федеральный закон №307-ФЗ. Он вносит поправки в Земельный кодекс. Документ устанавливает трехлетний срок для освоения земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков.

Что меняется

Норма нацелена на проблемные участки — например, заросшие или захламленные дачи, без признаков какой-либо деятельности. Их владельцам дается три года на проведение необходимых работ и подготовки участка к использованию.

Пока трехлетний срок не истек, привлечь собственника к ответственности за нецелевое использование земли нельзя, уточнила пресс-служба Росреестра. Таким образом, три года собственник может ничего не делать на участке, но после трехлетнего периода должен начать целевое использование — например, строить дом.

Согласно российским законам, земля в принципе не может быть бесхозной. Например, если пустующий участок не принадлежит частному или юридическому лицу, он становится собственностью государства или муниципалитета.

В реальности процедура изъятия земельного участка в случае его неиспользования по целевому назначению была введена еще в 1995 году. Но этот процесс был сложным и затягивался на годы. Новый закон упорядочивает механизм и вводит уточняющие критерии.

Правила об освоении в трехлетний срок не распространяются на земли для промышленной, производственной деятельности, туристического и рекреационного значения, земли сельскохозяйственного назначения. Речь идет о землях для личного использования — проживания, выращивания садово-огородных культур.

Росреестр подчеркивает, что основная задача нового закона — не изъятие земельных участков у собственников, а воздействие на лиц, которые годами не используют свои наделы, прикрываясь тем, что им нужно время для их освоения.

Как определят заброшенность участка

Законом предусмотрено установление перечня мероприятий по освоению дачных и иных земельных участков, а также признаков их неиспользования. Соответствующие нормативные акты еще предстоит утвердить правительству, однако они уже разработаны Росреестром.

В частности, дачный участок может быть признан неиспользуемым, если захламлен мусором или зарос сорняками выше одного метра более чем на 50%. При этом собственник не проводит работы по очистке участка в течение года.

Если на дачном участке есть строения, то признаком заброшенности могут посчитать разрушение или повреждение конструктивных элементов построек при отсутствии признаков ремонта. Еще один признак — на участке более трех лет не выращиваются никакие сельскохозяйственные культуры.

Земельный участок не будет считаться заброшенным, если владелец проводит его осушение или увлажнение, укрепляет грунт, очищает от сорной растительности и отходов. Достаточно, чтобы половина участка не была заросшей сорными растениями или захламлена.

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Некоторые собственники по объективным причинам не могут освоить земельный участок в срок. Чтобы его не изъяли, достаточно предоставить материалы, подтверждающие объективные обстоятельства, которые мешают навести на своей земле порядок.

Как будут изымать земельные участки

Если через три года собственник не приступил к освоению участка, надзорные органы могут зафиксировать нарушение, однако автоматически его изымать не будут, а лишь вынесут предупреждение.

Выявлять нарушения будут специалисты Росреестра в рамках федерального государственного земельного надзора, а также уполномоченные органы местного самоуправления в рамках муниципального земельного контроля.

В большинстве случаев подобные проверки проводятся после обращения граждан — часто соседи по дачному обществу или поселку пишут жалобы в администрацию своего общества или местную администрацию из-за сорняков или размножившихся на заброшенном участке вредителей.

При первом выявлении нарушения штраф не назначается, наказание ограничивается только предупреждением. Если владелец за полгода не устранит нарушение, владельцу «заброшки» уже грозят штрафы: 0,5-1,5% от кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей или от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, если стоимость кадастра не определена.

В дальнейшем муниципалитет получает право обратиться в суд, потребовав изъять земельный участок в связи с ненадлежащим использованием. Если суд согласится с доводами надзорных органов, участок конфискуют и продадут с публичных торгов.

С какого момента исчисляются сроки освоения

По участкам, которые купят или подарят после 1 марта 2025 года, сроки освоения будут идти с момента регистрации. По тем участкам, которые уже в собственности, соответствующий срок начнут исчислять с 1 марта 2025 года.