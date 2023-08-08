Как можно и нельзя садить кусты и деревья на даче

Деревья и кустарники на дачном участке должны расти по правилам, чтобы не мешать соседям и не создавать опасностей. На каком расстоянии от забора можно посадить сосну, вишню или малину?

Правила размещения деревьев на дачном участке регулирует Свод правил 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения». В пункте 6.7 прописано допустимое расстояние.

От стволов высокорослых деревьев до границы соседнего участка должно быть три метра. Это касается клена, березы, дуба, тополя, хвойных пород. Из плодовых растений — это яблони и груши.

Среднерослые деревья высаживаются с отступом в два метра. К ним относятся облепиха, слива, абрикос, вишня.

Низкорослое деревце высотой до двух метров (например, войлочную вишню) и кустарники можно садить на расстоянии одного метра от забора.

Но в правилах точно не прописано, какие именно виды деревьев в саду относятся к высоким, а какие — к низким. При возникновении вопросов используют значения, используемые в садоводстве и лесном хозяйстве. Там высокими считаются деревья, которые вырастают больше 15 метров.

Зачем нужны нормы?

Раскидистая крона высокого дерева создает тень, что может негативно сказаться на урожае соседа.

Постоянное затенение участка также нежелательно для ограждения и деревянных построек. Оно создает условие для распространения плесени от сырости.

Разветвленная корневая система у растения около забора может повредить коммуникации, затруднить их ремонт или вскапывание участка.

Также соседи могут быть недовольны, если их территория будет засоряться ветками, листьями или плодами.

Крупное дерево можно посадить близко к забору, если соседи согласны. В этом случае необходимо получить письменное согласие, чтобы потом не возникали конфликты и судебные разбирательства.