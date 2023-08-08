НАВЕРХ
Домострой
все Право Квадраты ЖКХ Быт Кухня Стройка Ремонт Дизайн Дача

Как можно и нельзя садить кусты и деревья на даче

Источник:
Sibnet.ru
353 0
Деревья и кустарники на дачном участке должны расти по правилам, чтобы не мешать соседям и не создавать опасностей. На каком расстоянии от забора можно посадить сосну, вишню или малину?

Правила размещения деревьев на дачном участке регулирует Свод правил 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения». В пункте 6.7 прописано допустимое расстояние.

Правила размещения деревьев и кустарников на дачном участке

От стволов высокорослых деревьев до границы соседнего участка должно быть три метра. Это касается клена, березы, дуба, тополя, хвойных пород. Из плодовых растений — это яблони и груши.

Среднерослые деревья высаживаются с отступом в два метра. К ним относятся облепиха, слива, абрикос, вишня.

Низкорослое деревце высотой до двух метров (например, войлочную вишню) и кустарники можно садить на расстоянии одного метра от забора.

Но в правилах точно не прописано, какие именно виды деревьев в саду относятся к высоким, а какие — к низким. При возникновении вопросов используют значения, используемые в садоводстве и лесном хозяйстве. Там высокими считаются деревья, которые вырастают больше 15 метров.

Зачем нужны нормы?

Раскидистая крона высокого дерева создает тень, что может негативно сказаться на урожае соседа.

Постоянное затенение участка также нежелательно для ограждения и деревянных построек. Оно создает условие для распространения плесени от сырости.

Разветвленная корневая система у растения около забора может повредить коммуникации, затруднить их ремонт или вскапывание участка.

Также соседи могут быть недовольны, если их территория будет засоряться ветками, листьями или плодами.

Крупное дерево можно посадить близко к забору, если соседи согласны. В этом случае необходимо получить письменное согласие, чтобы потом не возникали конфликты и судебные разбирательства.

Еще по теме
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Кино всегда с собой: почему Wink лучший вариант для дачи
Маринады за час: как быстро пожарить шашлык
Чем заклеить надувной бассейн?
смотреть все
Домострой #Дача #Потребитель
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия назвала условия завершения конфликта на Украине
Представлен «Москвич 6»: как выглядит и сколько стоит
Аналитик ЦРУ предсказал ликвидацию Зеленского
Ипотека с низким первым взносом станет невыгодной
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

smallville

Да кому эта лошадь нужна? И Меладзе не лучше..двуличный человек

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал

SEREGALG

блин че он такое сильное употребляет ??? не кто не в курсе?

Asd10

Кто такая Лабуда?? Что то типа Бледанс штоле?? Не. Не слышал...