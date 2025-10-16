Почему спам так называется

Массовые рекламные рассылки и звонки получили название «спам» из-за одноименных консервов, заменивших британцам мясо в годы Второй мировой войны и после нее. Их добавляли в яичницу и сэндвичи, подавали на завтрак, обед и ужин, что в итоге вызвало у жителей туманного Альбиона стойкое отторжение.

Консервы SPAM с 1937 года выпускает американская компания Hormel Foods. Название бренда, по наиболее распространенной версии, является сокращением от Spiced Ham («пряная ветчина»).

В годы Второй мировой эти консервы США в больших количествах поставляли союзникам, в том числе Великобритании, где и после войны их выдавали по карточкам. В условиях дефицита свежего мяса SPAM долгое время оставался доступным источником белка для британцев, и успел им порядком надоесть.

Усталость британцев от американских консервов была иронично обыграна в скетче культового сериала «Летающий цирк Монти Пайтона» в 1970 году. В нем посетители кафе сталкивались с тем, что все блюда в меню содержат SPAM, а некоторые полностью состоят из него. В результате заказать что-либо без этих консервов не представлялось возможным.





Слово SPAM, закрепившееся в сознании как синоним чего-то вездесущего и навязчивого, вспомнили в 1990-х, когда с развитием интернета пользователи стали массово получать нежелательные рассылки рекламного характера. Так спам из имени собственного стал нарицательным.

Hormel Foods производит SPAM по сей день, расширяя линейку новыми вкусами и форматами. На сайте компании указано, что эти консервы можно купить в 50 странах мира.