Пятивагонный «Ермак» запущен в метро Новосибирска

Пятивагонный состав «Ермак» с кондиционерами и USB-зарядками вышел на линию в Новосибирском метрополитене. Это первый из пяти закупленных мэрией поездов. Еще четыре должны поступить до 31 марта 2026 года.

Первый «Ермак» производства российской компании «ТМХ Инжиниринг» прибыл в Новосибирск в августе. В течение двух месяцев сотрудники метрополитена проводили наладку оборудования, настраивали параметры различных систем и проводили обкатку состава. Прежде, чем выйти на линию, поезд должен был проехать без замечаний не менее 100 километров.

«Если на 99-м километре возникает замечание, километраж обновляется, технику ремонтируют и продолжают испытание», — отмечал на совещании в мэрии начальник городского департамента транспорта Павел Ивахненко.

Вагоны «Ермака» имеют ширину дверей 140 сантиметров, что, по данным производителя, позволит нарастить пропускную способность на 17%. В салонах есть кондиционеры, USB-порты для зарядки смартфонов, камеры видеонаблюдения, информационные табло и места для маломобильных пассажиров. Стоимость одного состава – 862 миллиона рублей.

В среднем за сутки новосибирское метро перевозит 235,3 тысячи пассажиров. По итогам 2024 года пассажиропоток подземки составил 86,1 миллиона человек.