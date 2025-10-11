НАВЕРХ
Мужчина взял имя из 2253 слов и установил мировой рекорд

Источник:
Sibnet.ru
Житель Новой Зеландии стал рекордсменом книги Гиннесса как обладатель самого длинного личного имени. Оно состоит из 2253 слов.

Лоуренс Уоткинс решил сменить свое имя в марте 1990 года ради мирового рекорда, включив в него более 2 тысяч дополнительных имен, пишет Daily Mail. Однако первоначально его обращение отклонили.

Лоуренс Уоткинс с его новым именем
Лоуренс Уоткинс с его новым именем
Фото: © пресс-служба книги рекордов Гиннесса

Мужчине пришлось дойти до Высшего суда Новой Зеландии, который в итоге встал на его сторону и разрешил сменить имя. Однако после этого в стране изменили законы, чтобы другие люди не могли сделать аналогичные действия.

Уоткинс признался журналистам, что его всегда завораживали необычные достижения, которые ставили некоторые люди, поэтому он решил стать частью этой истории. Теперь его полное имя занимает около шести страниц печатного текста.

