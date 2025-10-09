НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пьяный водитель снес шесть человек на остановке в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
Пьяный водитель въехал в остановку «Октябрьский универмаг» в Новосибирске, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области в четверг.

ЧП произошло около 21.45 по местному времени (19.45 мск). Водитель управлял автомобилем Volkswagen Polo, у него выявлены признаки алкогольного опьянения.

По предварительной информации, в ДТП пострадало шесть человек. Один из них в крайне тяжелом состоянии, еще четверо — в тяжелом, сообщил Минздраве области ТАСС.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства устанавливаются.

ЧП #ДТП #Новосибирск
