НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Компании выявят уязвимых для кибермошенников сотрудников

Источник:
«Известия»
143 0

Кадровые службы компаний будут заранее выявлять сотрудников, наиболее восприимчивых к вероятным атакам кибермошенников. Далее, благодаря  классификации социоинженерных атак, их обучат кибергигиене.

Ученые РАНХиГС и Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН описали универсальную цепочку мошенничества, состоящую из четырех этапов. Первый — сбор информации. Здесь формируется ложный сценарий: выигрыш в лотереи, блокировка счета и другие. 

Второй этап — установление контакта. Ученые определили семь основных каналов, обратив особое внимание на три типа инициации: от неизвестного отправителя, известной организации или доверенного лица. Третий этап — эксплуатация отношений. Здесь манипуляции разделили на атаку-поощрение с обещанием выгоды и атаку-угрозу с шантажом, например, блокировкой счета.

Четвертый этап — реализация, где раскрываются данные жертвы из-за перехода по ссылке, установки вредного ПО, авторизации на фейковом ресурсе. 

«Классификация позволяет предусмотреть траектории атак и внедрить точечные меры профилактики на каждом этапе», — цитируют «Известия» соавтора работы, ведущего научного сотрудника СПб ФИЦ РАН Татьяну Тулупьеву.

Разработка помогает перейти от реактивных мер к прогностической аналитике. Например, HR-службы смогут находить сотрудников потенциально восприимчивым к атакам-угрозам и адаптировать программы обучения кибергигиене.

Службы информационной безопасности на основе классификации разработают системы мониторинга, HR-департаменты организуют тренинги, а госорганы используют анализ для подготовки программ цифровой грамотности.

Еще по теме
Маск назвал сроки запуска аналога «Википедии»
«Госуслуги» стали принимать жалобы на проблему с интернетом в доме
ИИ-браузер Comet от Perplexity стал бесплатным
Илон Маск создаст аналог «Википедии»
смотреть все
Хайтек #Интернет #Общество
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
7486
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
7779
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
26825
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
43676
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
132466
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
131016
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
164291
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
154509
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2756625
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
180303
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава победившей в Чехии партии выступил против Украины
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
Путин заявил, что поставка Киеву Tomahawk разрушит связи с США
Россияне высказали отношение к нытикам в соцсетях
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Uynachalnica

Может и ее обязать свое лечение оплачивать? А то не по скрепному получается, одних она пытается заставить...

Uynachalnica

Комплекс имени себя - тут и добавить нечего.

evgen17

Давайте обяжем таких крыс оплачивать хотя бы лечение онкологическим детям?

Uynachalnica

Не ну а чо? Даже Ленин про каждую кухарку говорил.