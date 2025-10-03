Россиян предостерегли о мошенничестве с автомобильным утильсбором

Мошенники предлагаю жителям ускоренное приобретение и оформление автомобилей по заниженным ставкам утилизационного сбора. Для этого они создают фальшивые посреднические компании, сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Мошенники активно используют Telegram-каналы и чаты для таргетированной рекламы. На видеозвонках с применением дипфейков «менеджеры» с поддельными лицами и голосами демонстрируют автомобили по заведомо заниженным ценам, пишет РИА Новости со ссылкой на платформу.

После того, как жертва согласится, мошенники требуют предоплату без оформления документов. Отказ от личной встречи в офисе и требования внести предоплату для «бронирования» — ключевые признаки мошенничества.

Чтобы обезопасить себя, следует проверять юридическую информацию о компании-продавце через официальные реестры ФНС России, а также не переводить деньги без оформления документов с реквизитами сторон.

Утилизационный сбор — налог для производителей и импортеров, который покрывает дальнейшие затраты на утилизацию автомобиля. Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля.