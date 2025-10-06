Новосибирский авиазавод передал ВКС России партию Су-34

Новосибирский авиационный завод имени Валерия Павловича Чкалова (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации) передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщила госкорпорация «Ростех».

«Объединенная авиастроительная корпорация в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний. Это не последняя поставка в текущем году», — сказано в сообщении.

Су-34 подтвердил статус лучшего в своем классе и остается одним из ключевых элементов российской боевой авиации, подчеркнули в госкорпорации. «Машина сочетает высокую маневренность, широкий спектр вооружения и способность эффективно действовать в любых условиях», — отметили в «Ростехе».

Самолет позволяет выполнять боевые задачи во всем диапазоне скоростей с применением как управляемых, так и неуправляемых средств авиационного поражения. В зоне СВО, по словам военных, он зарекомендовал себя с наилучшей стороны.

Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования. Самолет также используют для выполнения задач воздушной разведки.