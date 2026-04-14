«Калашников» начал испытания автоматизированного ЗРК «Крона»

«Калашников» приступил к испытаниям новейшего зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны (ЗРК БРД ТПВО) «Крона», сообщила пресс-служба концерна.

«От научно-исследовательской работы до создания совершенно нового уникального высокоавтоматизированного боевого комплекса прошло менее двух лет. Это стало возможным благодаря большому опыту противодействия беспилотникам противника, который мы получили в ходе специальной военной операции», — сказал генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Крона» – это комплекс средств обнаружения, управления и автоматизированных мобильных боевых машин или стационарных боевых модулей, оснащенных средствами поражения, которые объединены между собой в единую систему. Средствами поражения ЗРК БРД ТПВО являются зенитные управляемые ракеты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как дроны перевернули правила войны

«Крона» предназначена для прикрытия от ударов с воздуха городов, важных объектов. Основные цели комплекса — беспилотные летательные аппараты. Предварительные испытания ЗРК БРД ТПВО «Крона» проводятся в условиях, близких к боевым.



«Уверен, в зоне проведения специальной военной операции зенитно-ракетный комплекс "Крона" будет крайне эффективен и востребован», — отметил Лушников.