«Калашников» начал испытания автоматизированного ЗРК «Крона»

Модель ЗРК «Крона»
Модель ЗРК «Крона»
Фото: © концерн «Калашников»

«Калашников» приступил к испытаниям новейшего зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны (ЗРК БРД ТПВО) «Крона», сообщила пресс-служба концерна.

«От научно-исследовательской работы до создания совершенно нового уникального высокоавтоматизированного боевого комплекса прошло менее двух лет. Это стало возможным благодаря большому опыту противодействия беспилотникам противника, который мы получили в ходе специальной военной операции», — сказал генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Крона» – это комплекс средств обнаружения, управления и автоматизированных мобильных боевых машин или стационарных боевых модулей, оснащенных средствами поражения, которые объединены между собой в единую систему. Средствами поражения ЗРК БРД ТПВО являются зенитные управляемые ракеты

«Крона» предназначена для прикрытия от ударов с воздуха городов, важных объектов. Основные цели комплекса — беспилотные летательные аппараты. Предварительные испытания ЗРК БРД ТПВО «Крона» проводятся в условиях, близких к боевым.

«Уверен, в зоне проведения специальной военной операции зенитно-ракетный комплекс "Крона" будет крайне эффективен и востребован», — отметил Лушников.

Обсуждение (0)
-Керя-

Дружить не будем но скидку дааайте

vladik81

а почему крошка из шин становится безопасной?)

pepelmetal

Так рогулям верить - себя не уважать!

Удавиков

это же в настоящее время так важно, других проблем в стране больше нет