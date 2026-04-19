НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Спецпатрон для ослепления дронов разработали в России

Источник:
РИА Новости
114 0
Дрон
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Группа российских ученых разработала патрон для гладкоствольного оружия с красящим веществом для создания помех видеокамере FPV-дрона.

Патрон может быть использован для обеспечения бесполетной зоны для FPV-дронов вокруг объекта охраны путем выведения из строя видеоканала управления FPV-дрона.

«Непрозрачное красящее вещество, двигаясь в направлении FPV-дрона, под действием пороховых газов дополнительного порохового заряда рассеивается во фронтальной плоскости. Таким образом, непосредственно перед FPV-дроном формируется непрозрачное облако из непрозрачного красящего вещества», — приводит РИА Новости документ разработчиков.

Далее, при прохождении FPV-дрона сквозь это облако на объектив видеокамеры, установленной на летательном аппарате, попадают частицы непрозрачного красящего вещества, в связи с чем использовать FPV-дрон по назначению становится невозможно.

Предлагаемое техническое решение промышленно применимо, это новое решение, поскольку из общедоступных сведений, опубликованных научных данных и известных технических решений, не известны устройства подобного типа, отметили разработчики.

Оборона #ОПК #Оружие
Обсуждение (0)
