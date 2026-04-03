США истощили запасы «металла войны»

Источник:
Foreign Policy
вольфрам
Американские запасы вольфрама, ключевого «металла войны», который используется для бронебойных боеприпасов и ряда ракетных компонентов, стремительно сокращаются на фоне конфликта с Ираном.

Соединенные Штаты не добывают вольфрам в коммерческих масштабах более десяти лет и в основном зависят от импорта и переработки, при этом мировой рынок в значительной степени контролирует Китай, пишет Foreign Policy.

После начала конфликта между США и Ираном цены на вольфрам подскочили более чем на 500%. Быстро пополнить американские запасы практически невозможно — из-за ограниченных мощностей добычи и переработки.

Так, после введения администрацией президента США Дональда Трампа внешнеторговых тарифов на продукцию из Китая Пекин ответил экспортным контролем на вольфрам и другие минералы, что ухудшило ситуацию с поставками.

Вольфрам — самый тугоплавкий из металлов, он плавится только при температуре 3410 градусов Цельсия. За счет уникальной прочности его сплавы используют в бронебойных боеприпасах, а также для изготовления деталей в авиационной, ракетной и другой военной технике.

Еще по теме
Инженерный «комбайн» поступил на вооружение армии России. ВИДЕО
Реактивные «Герани» сочли большой угрозой для Украины
Ростех назвал танк с самым большим модернизационным потенциалом
Российские войска получили партию БРЭМ-80. ВИДЕО
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Столото» отказалось выплатить джекпот победителю лотереи
Появилась новая теория рождения Вселенной
«Недетские» наряды танцовщиц Наташи Королевой вызвали скандал
Подтвержден древнейший компьютерный миф
Обсуждение (3)
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Кто такие люди-нарциссы
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Чаты с ИИ-девушкой: как пообщаться с виртуальной собеседницей
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

rumatam

да просто не можем...............

Voland2

У меня брат живет в Эстонии... Племянник в Бразилии. Единственная связь была телега... Думаешь кремлевского...

staff850

Подгорело знатно у тебя от этой новости видать....:joy: Вот скажи мне какой смысл блочить и вбухивать...

Danilon

Не можем ! Объяснение в 2 х словах. Зачем столько пафосного лицемерия ?