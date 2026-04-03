США истощили запасы «металла войны»

Американские запасы вольфрама, ключевого «металла войны», который используется для бронебойных боеприпасов и ряда ракетных компонентов, стремительно сокращаются на фоне конфликта с Ираном.

Соединенные Штаты не добывают вольфрам в коммерческих масштабах более десяти лет и в основном зависят от импорта и переработки, при этом мировой рынок в значительной степени контролирует Китай, пишет Foreign Policy.

После начала конфликта между США и Ираном цены на вольфрам подскочили более чем на 500%. Быстро пополнить американские запасы практически невозможно — из-за ограниченных мощностей добычи и переработки.

Так, после введения администрацией президента США Дональда Трампа внешнеторговых тарифов на продукцию из Китая Пекин ответил экспортным контролем на вольфрам и другие минералы, что ухудшило ситуацию с поставками.

Вольфрам — самый тугоплавкий из металлов, он плавится только при температуре 3410 градусов Цельсия. За счет уникальной прочности его сплавы используют в бронебойных боеприпасах, а также для изготовления деталей в авиационной, ракетной и другой военной технике.