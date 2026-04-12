«Калашников» разработал многопульные автоматные патроны

«Калашников» разработал и успешно испытал уникальные 5,45 миллиметровые многопульные автоматные патроны для борьбы с дронами в зоне СВО, сообщила пресс-служба концерна.

Успешно испытаны многопульные патроны на предмет эффективности их применения по быстро движущейся и маневрирующей цели – беспилотному летательному аппарату (БЛА) типа FPV-дрон. Стрельба выполнялась из автомата АК-12 одиночными выстрелами и очередями, сказано в сообщении.

При попадании сегментов пуль в беспилотники у последних оказывались поражены двигатели, аккумуляторные батареи, электронные платы и силовые элементы конструкции, что приводило к аварийному падению дронов.

Экспериментальные 5,45 миллиметровые многопульные патроны предназначены для индивидуального стрелкового оружия, в частности АК-12, и содержат многоэлементный метаемый снаряд, позволяющий существенно увеличить вероятность поражения БЛА при стрельбе из автомата Калашникова как одиночным огнем, так и очередями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как Калашников покорил мир

Элементы патрона разделяются при выходе из канала ствола, что повышает стабильность внешнебаллистических характеристик при сохранении безотказности оружия и эффективность поражения им FPV-дронов ВСУ.

Многопульный патрон идентичен стандартному автоматному боеприпасу, что позволяет применять штатный магазин АК-12 на 30 патронов. Магазин можно снаряжать либо только многопульными патронами, либо чередовать их со стандартными и использовать в стрелковом бою против живой силы противника.