Страны Балтии сорвали переговоры Запада с Россией перед СВО

Partizan
Эстония, Латвия и Литва, а также Польша сорвали переговоры Запада с Россией в 2021 году и таким образом способствовали началу военного конфликта на Украине, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

«В июне 2021 года я почувствовала, что [президент РФ Владимир] Путин больше не воспринимает минские соглашения всерьез, и именно поэтому я хотела создать новый формат, в рамках которого мы могли бы говорить с Путиным напрямую от лица Европейского союза», — сказала Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan.

Но, по ее словам, «некоторые это не поддержали». «В первую очередь, страны Балтии, но и Польша была против», — отметила экс-канцлер Германии.

Как пояснила Меркель, эти страны опасались, что не смогут сформировать общую политическую линию в отношении России. «В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась [спецоперация]», — добавила она.

Меркель назвала распад СССР «счастьем всей жизни»

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что опыт минских соглашений должен стать уроком для России при новых договоренностях по Украине с Западом. «Россия не забывает это все, и мы, естественно, это все будем учитывать при формулировании позиций», – отмечал он.

