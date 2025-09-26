НАВЕРХ
Меркель назвала распад СССР «счастьем всей жизни»

Spiegel
Канцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
Фото: © пресс-служба президента РФ

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, как разошлась с президентом РФ Владимиром Путиным во взглядах на распад Советского Союза.

Меркель в интервью газете Spiegel вспомнила, как российский лидер назвал распад СССР величайшей катастрофой столетия, а она с ним не согласилась. «То, что вы сейчас называете величайшей катастрофой, — это счастье всей моей жизни», — заявила Меркель российскому лидеру.

«Путин всегда смотрел на окончание холодной войны и распад Советского Союза совершенно иначе, чем я», — отметила экс-канцлер.

В мемуарах, опубликованных в конце 2024 года, Меркель писала, что «потеряла доверие» к Путину после присоединения Крыма к России.

