Меркель назвала распад СССР «счастьем всей жизни»

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, как разошлась с президентом РФ Владимиром Путиным во взглядах на распад Советского Союза.

Меркель в интервью газете Spiegel вспомнила, как российский лидер назвал распад СССР величайшей катастрофой столетия, а она с ним не согласилась. «То, что вы сейчас называете величайшей катастрофой, — это счастье всей моей жизни», — заявила Меркель российскому лидеру.

«Путин всегда смотрел на окончание холодной войны и распад Советского Союза совершенно иначе, чем я», — отметила экс-канцлер.

В мемуарах, опубликованных в конце 2024 года, Меркель писала, что «потеряла доверие» к Путину после присоединения Крыма к России.

