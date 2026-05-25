Макрон созвонился с Лукашенко впервые за четыре года

Президенты Беларуси и Франции Александр Лукашенко и Эмманюэль Макрон поговорили по телефону, сообщила пресс-служба белорусского лидера. Это их первый разговор с 2022 года.

Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией в частности. Беседа состоялась по инициативе французской стороны, отмечается в сообщении.

Это первый разговор Лукашенко и Макрона за более чем четыре года. Предыдущая беседа между главами государств состоялась 26 февраля 2022 года, через два дня после начала российской специальной военной операции на Украине.

Французский лидер призвал Лукашенко «не вмешиваться в войну Москвы против Украины», сообщило AFP со ссылкой на источник, близкий к Макрону. Президент Франции «подчеркнул риски для Беларуси», если она позволит втянуть себя в российско-украинский конфликт, приводит агентство слова собеседника.

В июле 2025 года Макрон поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Беседа между главами государств стала первой за почти три года.