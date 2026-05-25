Украина должна вернуться к позициям начала 1990-х годов для долгосрочного урегулирования конфликта, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование возможно только путем искоренения первопричин конфликта. Украина должна вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов, когда международное сообщество признало ее», — сказал в интервью РИА Новости Полищук.

Москва, со своей стороны, настаивает на соглашениях, достигнутых в Анкоридже, и принципах, изложенных Владимиром Путиным в июне 2024-го.



Представители России, Украины и США в 2026 году провели три раунда переговоров. Нынешняя пауза в мирном процессе возникла из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.