МИД России назвал условия устойчивого мира на Украине

РИА Новости
Здание МИД России
Фото: Ji-Elle / CC BY-SA 4.0

Украина должна вернуться к позициям начала 1990-х годов для долгосрочного урегулирования конфликта, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование возможно только путем искоренения первопричин конфликта. Украина должна вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов, когда международное сообщество признало ее», — сказал в интервью РИА Новости Полищук.

Москва, со своей стороны, настаивает на соглашениях, достигнутых в Анкоридже, и принципах, изложенных Владимиром Путиным в июне 2024-го.

Представители России, Украины и США в 2026 году провели три раунда переговоров. Нынешняя пауза в мирном процессе возникла из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

