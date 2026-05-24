Президент России Владимир Путин заявил о необходимости объединиться для борьбы с распространением в мире ксенофобии, неонацизма, антисемитизма, русофобии.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, с региональными конфликтами, с растущей глобальной нестабильностью, важно объединить работу всех конструктивных сил для построения справедливого, демократического, многополярного мира», — приводит пресс-служба Кремля обращение Путина к участникам Международного антифашистского форума.

По его словам, мир должен вместе противостоять распространению на планете разрушительных идеологий: ксенофобии, неонацизма, антисемитизма, русофобии.



Также Путин отметил, что «все парламентские партии России занимают консолидированную патриотическую позицию, отстаивают суверенитет страны, оказывают поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции, уделяют приоритетное внимание воспитанию молодежи».