НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Китайский концерн начинает производство воздушного такси

Источник:
«За рулем»
269 0
Воздушное такси AE200-100 китайской компании Aerofugia
Воздушное такси AE200-100 китайской компании Aerofugia
Фото: © Aerofugia

Компания Aerofugia, входящая в концерн Geely, выпустила первый предсерийный экземпляр воздушного такси AE200-100 на конвейере. Массовое производство модели запланировано на 2026 год.

Воздушное такси AE200-100 перевозит до шести пассажиров, его планируют эксплуатировать в качестве городского транспорта. Модель представляет собой коптер с размахом крыльев 14,5 метра, длиной девять метров и высотой 4,6 метра. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Летающую тарелку» испытали в Америке 

Винты расположены на пилонах. Дальность полета машины — до 200 километров с крейсерской скоростью 248 километров в час. На AE200-100 Aerofugia уже получила более тысячи коммерческих предзаказов, пишет «За рулем».

Aerofugia планирует начать производство машин для гражданского рынка, но для этого нужно еще провести ряд испытаний. Конвейерное производство необходимо для сертификации модели. Компания также намерена расширить модельный ряд, открыв новую сборочную площадку в Чэнду. 

Электротакси «Атом» запускают в России

Еще по теме
«Роскосмос» испытал двигатели для межпланетных перелетов
Минтранс анонсировал допуск в поезда и самолеты по биометрии
Инженеры НГТУ создали систему акустической оценки прочности зданий
«Безопасный город» помог задержать в Новосибирске 2 тыс. преступников
смотреть все
Наука #Техника #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Зачем цифровой рубль потребителю
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

No!

Зашибись. То есть - давайте гробить машины и пусть чаще покупают. Все в угоду дилеров и производителей.

Uynachalnica

Все идет в строгом соответствии с планом!

D_I_A_B_L_O_o

Скорее всего выразят глубокую озабоченность, вот будет ответ так ответ!

-2rist-

он не Россию назвал, а лично Путина! ну наш то хоть ответит..?можно Трампа тигром картонным обозвать...