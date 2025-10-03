Компания Aerofugia, входящая в концерн Geely, выпустила первый предсерийный экземпляр воздушного такси AE200-100 на конвейере. Массовое производство модели запланировано на 2026 год.

Воздушное такси AE200-100 перевозит до шести пассажиров, его планируют эксплуатировать в качестве городского транспорта. Модель представляет собой коптер с размахом крыльев 14,5 метра, длиной девять метров и высотой 4,6 метра.

Винты расположены на пилонах. Дальность полета машины — до 200 километров с крейсерской скоростью 248 километров в час. На AE200-100 Aerofugia уже получила более тысячи коммерческих предзаказов, пишет «За рулем».

Aerofugia планирует начать производство машин для гражданского рынка, но для этого нужно еще провести ряд испытаний. Конвейерное производство необходимо для сертификации модели. Компания также намерена расширить модельный ряд, открыв новую сборочную площадку в Чэнду.

