Электротакси «Атом» появятся в Новосибирске

Sibnet.ru
Электротакси «Атом»
Фото: © АО «Кама»

Новосибирск вошел в десятку приоритетных городов для запуска первых российских электротакси «Атом», сообщил операционный директор по продажам компании Максим Бардин.

В рейтинге городов, куда в первую очередь отправят электротакси «Атом», лидирует Москва, за ней следуют Санкт-Петербург и Новосибирск, сказал Бардин РИА Новости. География предзаказов составила 222 города.

«Атом» — небольшой хетчбэк с распашными дверями. По размерам сопоставим с Lada Granta. Создатели проекта заявляют об уникальной конструкции кузова и собственной операционной системе. Запас хода составит 500 километров, максимальная скорость — 170 километров в час.

От обычного «Атома» версия для такси отличается более «простой» комплектацией, легкомоющейся отделкой салона и желтой окраской кузова.

По словам Бардина, стоимость электромобиля «Атом» без учета дополнительных госсубсидий может варьироваться в диапазоне 3-4 миллионов рублей.

