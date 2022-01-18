Американский стартап испытал «летающую тарелку»

Американская компания Zeva провела успешные испытания одноместного летательного аппарата с вертикальным взлетом, который выглядит как «летающая тарелка».
Первые полеты аппарата под названием Zero прошли в беспилотном режиме. Zero взлетает и садится вертикально, при этом после взлета переходит в горизонтальное положение, что повышает полетные характеристики.
Летательный аппарат в ходе испытаний успешно продемонстрировал зависание в воздухе, рулежку на низкой скорости и вертикальный подъем. Максимальная скорость Zero — порядка 250 километров в час.
Разработчики представили концепцию аэротакси Zero в 2018 году. Аппарат напоминает диск, его вес — всего 317 килограммов. Планируется, что серийный образец получит батарею мощностью 25 киловатт-часов, что позволит пролетать около 80 километров.
Весной 2022 года компания начнет принимать предварительные заказы на модель, которая может использоваться в качестве воздушного такси. Стоимость первых аппаратов составит порядка 250 тысяч долларов.
west_nikМаксимыч, по ходу ты на полставки в НАТО прислуживаешь. Сколько платят, если ты уже секреты выдаёшь?
antibacilaПредставляю как максимка стоит возле окна, смотрит на хрущевки разбросанные вокруг его дома, одну руку...
лачиновТо есть базы нужны не для защиты от "возможной агрессии", а для того чтобы ловчее землицу отжимать. Чтой...
D762Ключевое слово - работать! А это не для тебя.