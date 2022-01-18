Американский стартап испытал «летающую тарелку»

Американская компания Zeva провела успешные испытания одноместного летательного аппарата с вертикальным взлетом, который выглядит как «летающая тарелка».

Первые полеты аппарата под названием Zero прошли в беспилотном режиме. Zero взлетает и садится вертикально, при этом после взлета переходит в горизонтальное положение, что повышает полетные характеристики.

Летательный аппарат в ходе испытаний успешно продемонстрировал зависание в воздухе, рулежку на низкой скорости и вертикальный подъем. Максимальная скорость Zero — порядка 250 километров в час.

Разработчики представили концепцию аэротакси Zero в 2018 году. Аппарат напоминает диск, его вес — всего 317 килограммов. Планируется, что серийный образец получит батарею мощностью 25 киловатт-часов, что позволит пролетать около 80 километров.

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Весной 2022 года компания начнет принимать предварительные заказы на модель, которая может использоваться в качестве воздушного такси. Стоимость первых аппаратов составит порядка 250 тысяч долларов.