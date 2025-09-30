Lenovo готовит ответ iPhone 17 Air

Китайская корпорация Lenovo анонсировала собственный ответ iPhone 17 Air – сверхтонкий смартфон Moto X70 Air, созданный совместно с Motorola.

Официальный промо-постер содержит изображение смартфона, дающее представление о его размерах, сопоставимых с iPhone 17 Air (на конкуренцию с которым рассчитана новинка). Также на снимке виден блок камер, кнопки включения и регулировки громкости.

Точные характеристики устройства пока не объявлены. Судя по официальному слогану «Air с искусственным интеллектом», разработчики делают акцент на нейросетевых функциях гаджета.

Официальная презентация Moto X70 Air ожидается в конце октября, тогда же будут объявлены цены, и стартуют продажи устройства.