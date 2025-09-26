НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Прекратить повышение зарплат и пенсий предложили в Туркмении

Источник:
Sibnet.ru
914 1
Жители Туркменистана на параде
Фото: Kerri-Jo Stewart from Vancouver, Canada / CC BY 2.0

Повышение размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий и стипендий в Туркмении надо прекратить, потому что народ живет «счастливой жизнью», заявил член совета старейшин Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении, почетный старейшина народа Язмырат Атамырадов.

Народ живет «мирной, благополучной и счастливой жизнью», а социально-бытовые условия населения достигли высокого уровня, цитирует официальная газета «Нейтральный Туркменистан» выступление Атамырадова на заседании Народного Совета.

«В этой связи было предложено прекратить повышение размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов», — сказал почетный старейшина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссияне назвали зарплату бедняков

По словам Атамырадова, льгот, какие есть в Туркмении, нет ни в одной стране мира, «каждая семья получает все необходимое». Сэкономленные от отказа от повышений средства предлагается направить на «дальнейшее развитие страны» и «другие важные направления».

Минимальный размер заработной платы в Туркмении составляет 1410 манатов (около 400 долларов), а пенсии — 550 манатов (около 155 долларов).

Еще по теме
Трамп ввел смертную казнь в Вашингтоне
Путин заявил о критическом значении политической стабильности
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
Евросоюз передумал вводить ограничения для туристов из России
смотреть все
Политика #Мир #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
Российские танки задали моду в мире
Центробанк увидел «очень высокий» рост зарплат
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин заявил о критическом значении политической стабильности
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
Трамп ввел смертную казнь в Вашингтоне
Прекратить повышение зарплат и пенсий предложили в Туркмении
О самом главном
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

Путин резко повысил зарплаты губернаторов...

Uynachalnica

Могут позволить, особенно во время СВО.

DADMAL

Вы где такое взяли да когда же вы уже спуститесь с небес на землю грешную достали честное слово.

se 34

Трампу можно верить он человек слова, Забрал панамский канал, сделал канаду штатом США, Гренландию присоединил,...