Прекратить повышение зарплат и пенсий предложили в Туркмении

Повышение размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий и стипендий в Туркмении надо прекратить, потому что народ живет «счастливой жизнью», заявил член совета старейшин Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении, почетный старейшина народа Язмырат Атамырадов.

Народ живет «мирной, благополучной и счастливой жизнью», а социально-бытовые условия населения достигли высокого уровня, цитирует официальная газета «Нейтральный Туркменистан» выступление Атамырадова на заседании Народного Совета.

«В этой связи было предложено прекратить повышение размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов», — сказал почетный старейшина.

По словам Атамырадова, льгот, какие есть в Туркмении, нет ни в одной стране мира, «каждая семья получает все необходимое». Сэкономленные от отказа от повышений средства предлагается направить на «дальнейшее развитие страны» и «другие важные направления».

Минимальный размер заработной платы в Туркмении составляет 1410 манатов (около 400 долларов), а пенсии — 550 манатов (около 155 долларов).