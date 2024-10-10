НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россияне назвали зарплату бедняков

Источник:
Sibnet.ru
267 1

Бедным в России может считаться человек, который зарабатывает менее 43 тысяч рублей в месяц, следует из социологического исследования сервиса SuperJob.

Согласно опросу, чтобы не быть бедным в Москве, необходимо ежемесячно зарабатывать как минимум 45 тысяч рублей. Жители Санкт-Петербурга показателем бедности назвали суммы зарплаты в 41 тысячу рублей, других регионов — 42 тысячи рублей.

Чтобы прожить достойную жизнь в месяц необходимо получать в среднем 250 тысяч рублей, считают россияне. Жители столицы назвали сумму в 270 тысяч рублей, Петербурга — в 240 тысяч рублей.

Богатыми, по мнению участников опроса, могут считаться те люди, которые зарабатывают более 860 тысяч рублей ежемесячно. При этом для Москвы граница, за которой начинаются богачи, чуть выше — 920 тысяч рублей.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Назван предполагаемый создатель биткоина
Россиянам предложили сдать мелочь
Что делать, если банкомат «съел» купюры и не зачислил их на счет
Систему выдачи льготных ипотек изменят
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Немцев расстроили горящие на Украине БМП Marder и танки Leopard
Путина поздравили с днем рождения в Киеве
Эксперты объяснили резкое подорожание сливочного масла
«Искандер» уничтожил судно с оружием около Одессы. ВИДЕО
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин «проверил» костюм губернатора
Положение Украины оценили простой фразой
Иранский автопром снова решил захватить Россию
Вице-президент АвтоВАЗа сравнил Lada Aura с Hongqi
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
81
Лукашенко размялся с топором перед встречей с Путиным
49
Ракета «Искандер» уничтожила 12 бронемашин ВСУ. ВИДЕО
30
Путина поздравили с днем рождения в Киеве
26
Харрис просила Зеленского найти себе преемника
21
Рэперы из Нигера поздравили Путина песней