Россияне назвали зарплату бедняков

Бедным в России может считаться человек, который зарабатывает менее 43 тысяч рублей в месяц, следует из социологического исследования сервиса SuperJob.

Согласно опросу, чтобы не быть бедным в Москве, необходимо ежемесячно зарабатывать как минимум 45 тысяч рублей. Жители Санкт-Петербурга показателем бедности назвали суммы зарплаты в 41 тысячу рублей, других регионов — 42 тысячи рублей.

Чтобы прожить достойную жизнь в месяц необходимо получать в среднем 250 тысяч рублей, считают россияне. Жители столицы назвали сумму в 270 тысяч рублей, Петербурга — в 240 тысяч рублей.

Богатыми, по мнению участников опроса, могут считаться те люди, которые зарабатывают более 860 тысяч рублей ежемесячно. При этом для Москвы граница, за которой начинаются богачи, чуть выше — 920 тысяч рублей.