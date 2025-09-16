НАВЕРХ
Российский инди-хоррор No, I’m not a human вышел в Steam

Инди-хоррор No, I’m not a human от небольшой российской студии Trioskaz вышел в Steam. Игра получила 94% положительных отзывов. Геймеры хвалят сюжет и гнетущую атмосферу постапокалипсиса.

Действие игры разворачивается в мире после глобальной катастрофы: днем солнце выжигает все живое, и люди могут покидать дома лишь по ночам. Однако, в это время из-под земли появляются Гости — пришельцы, умело мимикрирующие под людей и проникающие в дома тех, кто оказался слишком доверчивым.


Геймлей в итоге строится по принципу известной игры для больших компаний «Мафия». В дом игрока по ночам будут стучаться разные персонажи и просить его впустить их. Определить, кто из них человек, а кто пришелец непросто, и от решения игрока могут зависеть судьбы других обитателей дома и его собственная.

«Это — история о параноидальном ужасе, поджидающем у конца времен», — говорится в описании игры на странице в Steam. Игра стоит 441 рубль с учетом 10-процентной скидки, которая действует до 29 сентября. Чуть позже хоррор выйдет и на консолях.

Определился победитель чемпионата мира по Dota 2
