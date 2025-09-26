НАВЕРХ
Вышел футбольный симулятор FC 26

Новая часть популярной серии футбольных симуляторов от EA Sports – FC 26 – стала доступна на ПК и консолях.

Разработчики впервые за 18 лет отказались от полноценной русской озвучки, но добавили в игру два новых шаблона: «соревновательный» — с более быстрым движением мяча и «аутентичный» — с более ответственными защитниками и естественными суматохами возле ворот.

Забавной особенностью новой части стала возможность сыграть за футбольный клуб «Златан», укомплектованный исключительно из Златанов Ибрагимовичей. Шведский футболист также украсил обложку Ultimate-издания игры.

Официальный анонс обещал геймерам более отзывчивый дриблинг, более осознанный выбор позиции искусственным интеллектом и более реалистичные анимации.

Продемонстрировать весь набор улучшений была призвана большая геймплейная презентация новой части, проведенная EA Sports накануне релиза. Однако, большинство посмотревших ее геймеров сошлись во мнении, что FC 26 мало чем отличается от прошлогодней версии симулятора.

Составить полноценное мнение об игре можно за 69,99 доллара на ПК (Steam, EA App, Epic Games Store), PlayStation, Xbox и Nintendo Switch 2.

Игры #Симуляторы
