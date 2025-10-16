НАВЕРХ
Какой жанр компьютерных игр самый старый

Sibnet.ru
Игра Half-Life
Фото: © Valve

Вопрос о самом старом жанре компьютерных игр является дискуссионным. Часть игрового сообщества считает таковым экшен, не менее популярно мнение о том, что это квест. Однако сразу два исторических факта указывают на то, что индустрия видеоигр началась со спортивных симуляторов.

Американский физик Уильям Хигинботам, приложивший руку к созданию первой в мире атомной бомбы, в конце 50-х работал в Брукхейвенской национальной лаборатории. Это учреждение занималось научными исследованиями в области физики и биологии и раз в год устраивало «день открытых дверей» для старшеклассников и студентов.

Посетителям демонстрировали различные статичные экспонаты и рассказывали о работе лаборатории. Как правило, такие экскурсии навевали на молодежь скуку, пока в 1958 году Хигинботам не представил на суд публики Tennis for Two («Теннис для двоих») – первую в мире спортивную видеоигру.

стенд с игрой Tennis for two в 1959 году
Фото: Brookhaven National Laboratory

Она работала на аналоговом компьютере Donner Model 30, а в качестве дисплея ученый использовал осциллограф, на котором отображались условный теннисный корт и сетка. С помощью двух алюминиевых контролеров игроки могли отбивать мяч, регулируя угол ударов.

Игра вызвала небывалый ажиотаж и даже была усовершенствована к выставке 1959 года. Однако, затем стенд с Tennis for Two разобрали, чтобы использовать его компоненты в других, более научных целях.

Фото: Chris Rand / CC BY-SA 3.0

Компания Atari в 1972 году выпустила аркадный автомат с теннисным симулятором Pong. Он вошел в историю как первая коммерчески успешная видеоигра. В 1975-м Pong перенесли на приставки.

Таким образом, именно спортивный симулятор можно считать самым старым жанром компьютерных игр.



Игры #Симуляторы
