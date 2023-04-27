Инсайдеры предсказали скорый анонс GTA VI

Блогеры и инсайдеры, совместно с представителями Take Two, намекают на скорый шестой части популярной серии игр Grand Theft Auto. По их данным он должен состояться уже 17 мая.

Блогер Hip Hop Gamer опубликовал в своём Twitter фотографию с генеральным директором Take Two Штраусом Зельником и подписью: «Grand Theft Auto VI навсегда останется в памяти». Комментарий может говорить о том, что основная работа над игрой завершена.

Другой инсайдер, Tez2, известный своими точными прогнозами относительно разработок Rockstar Games, сообщил, что летнее обновление для GTA Online будет содержать тизеры Grand Theft Auto VI.

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Слухи об анонсе Grand Theft Auto VI появляются уже несколько лет, а после утечки в сентябре 2022 года поклонники уверены в скором выходе игры. Уверенность подкрепляется и тем, что предыдущей, пятой, части GTA в сентябре исполнится уже 10 лет и аудитория начинает терять интерес к серии несмотря на наличие GTA Online.