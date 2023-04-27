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Инсайдеры предсказали скорый анонс GTA VI

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из игры GTA V
Фото: © Rockstar

Блогеры и инсайдеры, совместно с представителями Take Two, намекают на скорый шестой части популярной серии игр Grand Theft Auto. По их данным он должен состояться уже 17 мая.

Блогер Hip Hop Gamer опубликовал в своём Twitter фотографию с генеральным директором Take Two Штраусом Зельником и подписью: «Grand Theft Auto VI навсегда останется в памяти». Комментарий может говорить о том, что основная работа над игрой завершена.

Другой инсайдер, Tez2, известный своими точными прогнозами относительно разработок Rockstar Games, сообщил, что летнее обновление для GTA Online будет содержать тизеры Grand Theft Auto VI.

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Слухи об анонсе Grand Theft Auto VI появляются уже несколько лет, а после утечки в сентябре 2022 года поклонники уверены в скором выходе игры. Уверенность подкрепляется и тем, что предыдущей, пятой, части GTA в сентябре исполнится уже 10 лет и аудитория начинает терять интерес к серии несмотря на наличие GTA Online.

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Игры #Гонки
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corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...

userkc

тяжелые металлы распыляясь в биосфере и почве, попадая в организм вызывают рак

Nik3316

Написал,😁 какой молодец👏👏👏Давай до свидания👋